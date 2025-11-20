SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se recuperou de duas derrotas seguidas, venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 1 com brilho da dupla Yuri-Memphis em Itaquera e alcançou, a quatro rodadas do fim do Brasileirão, o "número mágico" dos 45 pontos que salva os clubes da possibilidade de rebaixamento.

O resultado fez a equipe de Dorival Júnior saltar da 14ª para a 10ª posição na tabela. O próprio Tricolor Paulista tem a mesma pontuação, mesmo saldo e mesmo número de gols marcados, mas acumula vantagem pelo número menor de cartões vermelhos.

O time de Hernán Crespo, por outro lado, chegou ao 3º tropeço seguido no Brasileirão. O clube do Morumbis, que ocupa a 9ª colocação, vê o G7 cada vez mais longe.

Os times voltam a jogar no domingo. O Corinthians encara o Cruzeiro fora de seus domínios, enquanto o São Paulo mede forças com o Juventude na Vila Belmiro.

1º TEMPO ALVINEGRO E 2º TEMPO TRICOLOR... ATÉ MEMPHIS DECIDIR

A etapa inicial foi praticamente toda do Corinthians, que se impôs e controlou o ritmo até o intervalo. O prêmio alvinegro veio quando Yuri Alberto, em pênalti sofrido por Bidon após tranco de Ferreirinha, deslocou Rafael e balançou as redes.

A festa em Itaquera ameaçou acabar quando Tapia entrou e empatou, mas Memphis também saiu do banco para decidir. O holandês, que iniciou entre os reservas por conta do desgaste da última data Fifa, mostrou toda sua categoria em uma das poucas chances que teve e carimbou a vitória dos mandantes. Ainda deu tempo de Yuri Alberto, em rebote de chute de Vitinho, cravar o 3 a 1.

GOLS E DESTAQUES

Pressão alvinegra. Empurrado pela torcida, o Corinthians iniciou o jogo apertando a defesa rival e teve chance para abrir o placar logo aos cinco minutos, quando Bidu recebeu na ponta esquerda, ajeitou o corpo e bateu cruzado -a bola passou a centímetros da trave de Rafael. Pouco tempo depois, foi a vez de Matheuzinho arriscar de fora da área.

Daronco tem trabalho... Sem economizar na marcação de faltas para esfriar a temperatura do Majestoso, Daronco aplicou um cartão amarelo para cada lado antes dos 25 minutos: um para Bidon, por dar um carrinho em Cédric, e um para o próprio Cédric, por acertar Bidu no campo de defesa.

... e marca pênalti que gera gol. A sequência de faltas culminou com uma penalidade ao Corinthians, em lance que surgiu a partir de escanteio: após Rafael dar um soco para afastar o cruzamento, Bidon entrou no caminho de Ferreirinha e foi atingido nas costas pelo adversário. Daronco não chegou a cravar contato faltoso no momento do lance, mas foi chamado pelo VAR, comandado por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, e mudou sua decisão. Resultado? Gol de Yuri Alberto: 1 a 0.

Crespo põe São Paulo para frente. O 2º tempo do Majestoso começou com os visitantes mais ofensivos diante da escolha de Crespo, que acionou Tapia no lugar de Patryck e deixou Ferreirinha na função de ala. Depois de Gui Negão obrigar Rafael a trabalhar ainda no minuto inicial, o Tricolor Paulista melhorou e assustou duas vezes seguidas: primeiro em cabeçada de Cédric desviada por Bidu, e depois em finalização de Pablo Maia defendida por Felipe Longo.

Tapia, iluminado, empata. A substituição não demorou para surtir efeito, e foi justamente Tapia o responsável por igualar o marcador na Neo Química Arena. O chileno subiu mais do que todo mundo em escanteio açucarado de Cédric e não deu qualquer chance de defesa para o goleiro rival em uma cabeçada firme que estufou as redes: 1 a 1.

Dorival reage e mexe duas vezes. Tentando conter o ímpeto do adversário e retomar o controle, o técnico do Corinthians acionou, na casa dos 18 minutos, o holandês Memphis Depay, que atuou na segunda-feira pela seleção europeia na última Data Fifa -Vitinho também saiu do banco e entrou na vaga de Carrillo.

Memphis aparece (e decide). Ainda neutralizado, o Corinthians conseguiu se recolocar em vantagem com um toque holandês. Bidu fez um lançamento que parou na cabeça de Pablo Maia, mas o desvio do são-paulino caiu nos pés de Memphis. O camisa 10 entortou Sabino com uma caneta e, dentro da área, não deu qualquer chance de defesa para Rafael: 2 a 1.

Yuri completa festa. O clássico ainda teve um quase golaço de Vitinho, que acertou a trave rival em chutaço de fora da área. A solução para "aproveitar" o lance veio com Yuri Alberto, que dominou no rebote e, com muito espaço, decretou a vitória corintiana por 3 a 1.

*

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3x1 SÃO PAULO

Data e horário: 20 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Cartões amarelos: Bidon (COR); Cédric, Alisson (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 30'/1ºT e aos 43'/2ºT; Tapia (SPO), aos 8'/2ºT; Memphis (COR), aos 38'/2º T

CORINTHIANS: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Martínez (André), Bidon, Carrillo (Vitinho) e Bidu; Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto. T.: Dorival Júnior

SÃO PAULO: Rafael; Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla) e Patryck (Tapia); Ferreirinha e Luciano. T.: Hernán Crespo