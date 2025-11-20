SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo falou após a derrota do São Paulo por 3 a 1 para o Corinthians nesta quinta-feira (20), na Neo Química Arena.

Para o técnico do Tricolor Paulista, Memphis é um jogador diferenciado e seu gol, o do 2 a 1, acabou com o jogo antes mesmo de Yuri Alberto anotar mais um e fechar a conta.

"O primeiro tempo do jogo foi equilibrado, eles [Corinthians] controlaram um pouco mais a bola, mas era para empate. No segundo tempo, mudamos, começamos a controlar mais e chegamos ao empate. Depois chegou a hierarquia. O Memphis, um atacante da Holanda, de hierarquia, caneta, gol... e acaba o jogo", disse Hernán Crespo, técnico do São Paulo.

No contexto do futebol argentino, onde Crespo iniciou sua carreira, "hierarquia" tem um significado sinônimo de "diferencial" e "categoria", muito usado para definir jogadores habilidosos e com personalidde, que não sentem a pressão e decidem jogos grandes.

O técnico do São Paulo também foi perguntado mais de uma vez sobre as lesões do elenco. Primeiro, rechaçou que as lesões fossem somente "azar", depois lamentou que haja mais jogadores no departamento médico do que à disposição para treinar.

"Azar não, nada é azar. Única coisa que posso falar é que tínhamos treze jogadores para escolher para esse jogo, depois escolher três ou quatro garotos de Cotia. Eu tenho só que parabenizá-los. Mas é assim, ninguém gosta de perder, ninguém gostar de perder clássicos. Agora é olhar para frente", disse Hernán Crespo.

O técnico do São Paulo encerrou respondendo se seria uma "tragédia" o São Paulo ficar fora da Libertadores do próximo ano.

"Tragédia é outra coisa. Acho que você poderia encontrar outra palavra, um sinônimo menos grave. A realidade hoje, por tudo que aconteceu na temporada, é assim. Aconteceu o que aconteceu com o Oscar, aconteceu com o Lucas, a realidade é assim. Se as coisas acontecem como estão acontecendo, um culpado tem. Mas agora não é hora de encontrar culpados. Repito: quando cheguei aqui só se falava em fugir do rebaixamento", Crespo.