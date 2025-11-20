O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, explicou o motivo de Memphis ter iniciado o Majestoso no banco de reservas -o holandês entrou no 2º tempo e marcou um dos gols da vitória alvinegra por 3 a 1 sobre o São Paulo, em duelo ocorrido hoje pelo Brasileirão. Ele ainda abordou a lesão do goleiro Hugo Souza e fez um raio-X positivo em relação ao desempenho de sua equipe na temporada.

Memphis iniciando no banco. "Tivemos uma situação semelhante no retorno dele na Data Fifa anterior, quando ele sentiu uma contusão em razão do desgaste. Ele saiu da partida da Holanda por volta dos 60 minutos. Ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que estava tendo. Foi conversado com o nosso departamento, que fez dois exames que deram segurança para ele se tranquilizar. Também foi conversado com o atleta, que não se sentia confiante - ele nem treinou ontem. Não tínhamos como tomar outra decisão. Respeitamos o que os departamentos falaram e o que o atleta sentiu."

45 pontos alcançados. E agora? "Vejo uma evolução no trabalho do Corinthians desde o ano passado. Tivemos um campeonato com muitos problemas, mas como equipe, amadurecemos bastante. Estamos tentando extrair o melhor e fazer com que a equipe se sinta confiante para momentos que vamos viver daqui a alguns dias. A equipe vem evoluindo e temos apenas um ano de formação. Para mim, é uma campanha justa do Corinthians, feita com muitas dificuldades, mas com muita dignidade por parte de todos. Temos respaldo para pensar somente dentro de campo."

E o Hugo, volta quando? "Ele vem sendo monitorado e evoluindo, mas não tem como colocá-lo em campo ainda. Não foi uma lesão simples, tanto que o tirou da convocação. Estamos acompanhando, mas não acredito que ele esteja em condições para a próxima partida, talvez sim um pouco mais para frente."

Bidon. "Comigo, ele tem feito muito mais jogos positivos do que negativos. Ele percebeu que precisa acelerar um processo. Ele tem capacidade para ser o principal articulador e ser um jogador que nos dê a estabilidade no meio de campo - e conseguiu apresentar isso na partida. Temos que ter paciência. É um processo natural. É um garoto que ainda pode crescer, e ele vem apresentando uma condição diferente. Ele dá uma oscilada como nossa equipe e como outras equipes."

Gui Negão. "Ele tem que entender desta forma: ele é um jogador titular, assim como tivemos o Dieguinho na partida anterior. Dentro do que pensamos para a partida de hoje, o ideal seria ter o Gui voltando. É um jogador que está treinando, ele não se entregou. Hoje, teve novamente uma oportunidade e aproveitou muito bem. É dar possibilidade dentro das necessidades de cada partida. Hoje, era um jogo para o Gui, e tinha certeza que ele poderia se dar bem. Ele nos ajudou demais."

Zagueiros titulares. "O Ramalho continua sendo um dos titulares, mas o Tchoca vem ocupando um espaço importante. Considero que a disputa é necessária. Não descarto nenhum jogador que aqui está."

Oscilação dentro do jogo. "Fizemos um 1º tempo diferente e jogando a maior parte do tempo no campo deles, mas na virada, tivemos um desencaixe, o que provocou uma situação ruim. Tivemos que trabalhar muito para reverter o quadro. Isso faz parte. É trocar o pneu com o carro andando. É o que tem acontecido ao longo deste período que estou aqui."

Vitinho e André saindo do banco. "Eles nos ajudaram bastante. O Vitinho poderia até ter iniciado a partida, mas em razão das perdas que tivemos, acabei mudando a escalação. Ele vem mostrando coisas interessantes e espero que continue desta forma. Já o André voltou dentro de uma condição normal porque demos o tempo necessário para recuperação. Ele vem ganhando espaço pela dedicação dele."

Contratações para 2026. "A necessidade é uma coisa, a possibilidade é outra. Necessidade, temos, mas possibilidade, neste momento, não, por isso começamos a nos aproximar da base. É o ideal, em momentos de dificuldade, optar pela base? Ninguém sabe, mas alguns jogadores começaram a dar respostas e alcançar espaço dentro da equipe. Vendas devem acontecer, mas temos que estar preparados para reposição. Neste momento, não temos a condição [de contratar], mas confiamos que, no futuro, o clube possa estar dentro da normalidade no mercado."