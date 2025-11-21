SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simone Biles, 28, passou por um sufoco após sua cirurgia de aumento dos seios. A ginasta e campeã olimpica, realizou o procedimento em 16 de junho com a cirurgiã plástica Kriti Mohan, em Houston, publicou um vídeo no TikTok no dia 19 de novembro explicando todo o processo ?desde a escolha das próteses até o susto que levou no pós-operatório.

Biles contou que optou por um silicone de perfil alto, com enchimento extra e colocado abaixo do músculo, solução que, segundo ela, proporcionaria "um visual mais natural".

A atleta detalhou que seu porte físico influenciou diretamente na decisão: "Tenho 1,42 m, peso 47 kg e meus ombros são enormes. Eles são basicamente a parte mais larga do meu corpo", disse.

O maior susto veio logo depois da operação. "As próteses chegavam até o meu pescoço", relatou. "Eu pirei. Falei para o meu médico: ?Precisa tirar, estão grandes demais. No começo pareciam alienígenas?."

A campeã olímpica explicou que, após alguns ajustes e o período de acomodação, o resultado finalmente a deixou satisfeita. "Agora estão perfeitos."

A recuperação, porém, foi outro desafio. Biles contou que não imaginava sentir tanta dor. "Vocês mentiram. Isso dói muito", brincou. A atleta disse que ficou completamente dependente no início.

"Eu não conseguia levantar sozinha. Tirei as duas semanas inteiras de repouso, ainda bem. Logo no primeiro dia, o Jonathan [Owens, seu marido] teve que me tirar da cama e me levar ao banheiro."

Ao falar sobre a experiência, Biles destacou que, apesar do susto e do incômodo, está feliz com o resultado final ?mas admite que não estava preparada para o impacto imediato das próteses.