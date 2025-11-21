SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras disputará neste sábado (22) a última partida da temporada no Allianz Parque. O duelo contra o Fluminense, além de servir como uma despedida, vale a transformação de um algoz do ano passado para possível herói em 2025.

DO INFERNO PARA O CÉU?

Em 2024, o Verdão recebeu o Fluminense no Allianz na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda sonhava com o título e dependia de uma vitória para manter a chance viva.

Porém, faltou combinar com o Tricolor das Laranjeiras, que também entrou em campo precisando de um resultado positivo. A briga do clube carioca, contudo, era contra o rebaixamento.

O Fluminense venceu aquele duelo por 1 a 0, com gol de Kevin Serna, escapou do Z-4 e ainda beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. O Alviverde, por sua vez, perdeu a chance do tricampeonato e viu o Botafogo se sagrar campeão.

Diferentemente do ano passado, o Fluminense ajudou o Palmeiras em 2025. Na última quarta-feira, o Verdão poderia ter visto o Flamengo disparar na liderança ao empatar sem gols com o Vitória, em São Paulo, mas o Tricolor venceu o Fla-Flu por 2 a 1, no Maracanã.

Com isso, ao invés de aumentar para cinco pontos, a vantagem do Flamengo na ponta caiu para dois. Se vencer o Fluminense na próxima rodada, o Alviverde pode até assumir a liderança em caso de derrota rubro-negra contra o Red Bull Bragantino. Ambas os confrontos serão às 21h30 (de Brasília).

OS NÚMEROS DO PALMEIRAS NO ALLIANZ PARQUE

O Verdão já disputou 31 jogos no estádio nesta temporada. São 19 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, incluindo 58 gols marcados e apenas 17 sofridos. O aproveitamento é de cerca de 70%.

Em 2024, no entanto, o aproveitamento foi ainda melhor: 77%. Ao todo, o Palmeiras acumulou 18 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O baixo número de jogos se deu graças às eliminações precoces nas copas.

No Campeonato Brasileiro 2025, o Palmeiras só perdeu para Flamengo e Bahia em seus domínios. Ambos os duelos foram disputados no primeiro turno. A invencibilidade já dura 13 partidas.

A força da torcida também é um trunfo, já que o Alviverde tem mais de 35 mil torcedores presentes, em média, no Brasileirão. O jogo contra o Fluminense será disputado a partir das 21h30 (de Brasília) deste sábado.