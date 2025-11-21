SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão de Pedro foi um golpe duro para o Flamengo na reta final da temporada. Além de tirar uma das principais referências técnicas de decisões, escancarou uma rara carência no elenco. Pensando nisso, o departamento de scout planeja 2026 e segue na busca por mais um centroavante.

O UOL apurou o que o Flamengo quer para reforçar o elenco. No momento, o foco é total nas competições. Contratações e saídas só serão discutidas após o fim da temporada.

FALTA UM CENTROAVANTE

As características de Pedro são únicas no elenco do Flamengo. O atacante sofreu uma lesão muscular em atividade na última terça-feira (18) e não deve voltar a jogar em 2025. Ele está fora da final da Libertadores.

Considerado mais móvel e veloz, Juninho foi contratado no início da temporada, mas não vingou. O centroavante marcou apenas quatro gols em 30 jogos em 2025, incluindo um jejum de sete meses sem marcar.

Com Juninho em baixa, o Flamengo voltou a procurar um centroavante para fazer um "contraponto" a Pedro. O clube negociou com Taty Castellanos, da Lazio, e Lucas Beltrán, da Fiorentina, mas as conversas não avançaram.

Os nomes continuam no radar para a próxima janela, ainda mais com a nova lesão de Pedro. Filipe Luís quer um atacante com mais características de mobilidade, algo que, na visão do treinador, funcionaria melhor em seu estilo de jogo.

OUTRAS PRIORIDADES

Um goleiro e um zagueiro também aparecem no radar do Flamengo. São as duas outras posições indicadas como carências no elenco rubro-negro.

Rossi é titular absoluto e receberá uma valorização salarial em renovação, mas precisa de uma sombra. Matheus Cunha já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e vai sair.

No miolo da zaga, o Flamengo só tem um reserva para a posição. Léo Pereira e Ortiz foram os titulares ao longo da temporada, enquanto Danilo supriu ausências e ganhou oportunidades.

Falta um defensor mais experiente, a fim de que Filipe Luís não precise utilizar jovens da base. A maioria ainda é vista como "crua demais" para os jogos do profissional.

Entre as saídas, o Flamengo pode negociar jogadores do ataque e lateral-esquerda. No setor ofensivo, Michael e Cebolinha são os mais cotados para deixarem o clube.

Como o Rubro-Negro conta com três laterais de hierarquia na esquerda, é possível que um deles seja vendido. Matias Viña tem recebido menos oportunidades, mas continua disputando a condição de reserva imediato de Alex Sandro com Ayrton Lucas.

SITUAÇÕES QUE SE RESOLVERAM

Ainda que o elenco precise de "retoques", o Flamengo entende que conseguiu resolver algumas questões importantes em 2025. O principal exemplo é a lateral-direita.

Desde a saída de Rodinei, em 2023, o clube lutou para emplacar um titular. Matheuzinho, Varela e Wesley estiveram na posição durante o período.

Quando conseguiu encaixar Wesley, o Flamengo o negociou com a Roma na última janela de transferências. Com a chegada de Emerson Royal e a renovação de Varela, a posição está bem servida.

A contratação de Carrascal também foi considerada uma vitória. Agora, o Flamengo tem um meio-campista com características parecidas com as de Arrascaeta. Uma "sombra" para o uruguaio era desejo antigo do clube.