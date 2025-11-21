SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a partida na noite de quinta-feira (20) entre Corinthians e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores das duas equipes se envolveram em uma briga generalizada no entorno do Bixiga, na região central da capital paulista.

Vídeos publicados nas redes sociais por moradores mostram grupos de torcedores correndo pelas ruas, aparentemente fugindo de disparos de fogos de artifício.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou em nota que a Polícia Militar foi acionada na noite de quinta para atender uma ocorrência de briga envolvendo torcedores do Corinthians e São Paulo no Bixiga.

"Os agentes se deslocaram ao local, mas não encontraram os envolvidos. Até o momento, não foram localizadas vítimas nem registro de boletim de ocorrência", informou o órgão.

Desde 2016, por recomendação do MP (Ministério Público), jogos em São Paulo em que se enfrentem duas das maiores equipes do estado ?Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta e Guarani? precisam ser com torcida única.

Especialistas ressaltam, contudo, que a medida apenas afastou os confrontos entre as torcidas organizadas do entorno dos estádios para os trajetos de ida e volta de delegações e torcedores.

Em outubro de 2024, torcedores do Cruzeiro foram alvos de uma emboscada de membros da organizada Mancha Alviverde na rodovia Fernão Dias. O ataque resultou na morte de um torcedor do time mineiro.

No duelo entre as duas equipes paulistas dentro de campo, disputado na Neo Química Arena, em Itaquera, o Corinthians venceu por 3 a 1, com gols de Yuri Alberto (duas vezes) e Memphis Depay, com Tapia descontando para os visitantes.