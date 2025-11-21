(UOL/FOLHAPRESS) - Os destinos de Corinthians e São Paulo nesta reta final de temporada se cruzam além do duelo desta quinta-feira (20) pelo Brasileiro.

A vitória corintiana por 3 a 1, na Neo Química Arena, deixou as duas equipes com campanhas idênticas no campeonato: o São Paulo ocupa a 9º colocação e o Corinthians a 10ª ?a vantagem do Tricolor está no número de cartões vermelhos (levou seis contra oito do rival) .

Assim, os times seguirão ponto a ponto na disputa por uma vaga na Libertadores do ano que vem, principalmente se o G7 virar G8.

CORINTHIANS APOSTA MESMO NA COPA DO BRASIL

O caminho mais fácil para o Timão chegar à competição continental em 2026 é a Copa do Brasil. A equipe está na semifinal do torneio, que concentra seu principal foco. Isso, porém, não significa que o Brasileirão será deixado de lado ? ao menos é o que garante o executivo de futebol Fabinho Soldado.

Sim, está muito difícil, mas ainda há uma esperança de que a gente consiga buscar uma vaga na Libertadores. Entendemos que os números estão um pouco distantes e, consequentemente, existe uma preparação para a Copa do Brasil, mas é com esse espírito que vamos, muito determinados, fazer sempre o melhor.Fabinho Soldado.

O triunfo sobre o São Paulo levou o Corinthians a 45 pontos no Campeonato Brasileiro, oito a menos que o Bahia, atual sétimo colocado. Ainda há 12 pontos em disputa e, para alcançar o G7, o Timão precisará vencer, pelo menos, três dos últimos quatro jogos do Brasileiro.

Além disso, o clube terá que torcer contra São Paulo e Red Bull Bragantino, que estão empatados em pontos, mas à frente nos critérios de desempate. Pesam também os três clubes que nesta sexta-feira (21) ocupam a zona de classificação à Libertadores, mas ainda sem vaga assegurada matematicamente: Botafogo, Fluminense e Bahia.

Os movimentos do Corinthians na Copa do Brasil também poderão influenciar diretamente o próprio destino do clube no Brasileirão. Uma possível eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Cruzeiro pode gerar um efeito indireto favorável. Caso o time mineiro, atual terceiro colocado do Brasileirão, conquiste o torneio eliminatório, também abriria uma vaga para o oitavo colocado da liga garantir presença na Libertadores ? posto que pode ser ocupado pelo Timo.

SÃO PAULO VÊ LIBERTA CADA VEZ MAIS DISTANTE

Enquanto isso, o futuro do São Paulo, ironicamente, ainda passa pelas mãos do Corinthians. Também com 45 pontos, o Tricolor precisará de excelente desempenho (e sorte) para alcançar o Bahia, atual sétimo colocado com 53, restando apenas 12 pontos em disputa nesta reta final do campeonato nacional.

Dessa forma, a principal esperança de Hernán Crespo e companhia passa pela abertura de um G8. O goleiro Rafael deixou implícita a possibilidade na zona mista após o jogo, em cenário diretamente ligado à campanha corintiana na Copa do Brasil.

Temos quatro finais, temos que ganhar. É pensar em vencer nossos jogos e depois ver o que vai ser da tabela, se vamos conseguir o objetivo de ir à Libertadores ou não.Rafael, após o jogo.

Além de ter colado no Tricolor na tabela, o Alvinegro interferirá diretamente na abertura dessa oitava vaga pelo Brasileirão. A equipe do Parque São Jorge cruzará com Cruzeiro, atual terceiro colocado do Brasileiro, na semifinal da Copa do Brasil, e poderá encarar o Fluminense em uma eventual final. O clube carioca está na sexta posição atualmente.

A primeira das quatro "finais" citadas por Rafael acontece neste domingo, contra o Juventude, na Vila Belmiro. O Morumbis, que recebe shows da banda Oasis, segue fora de uso para o futebol no momento.

O São Paulo ainda não venceu atuando como mandante longe do Morumbis nesta temporada: são três empates e uma derrota.