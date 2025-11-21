(UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo deixou claro após a derrota por 3 a 1 para o Corinthians: o time precisa de reforços. No entanto, a janela de início da próxima temporada não deve ter grandes chegadas no Morumbis.

APERTO NOS CINTOS

O técnico ressaltou a importância de movimentações no elenco, sejam através de contratações ou do retorno de jogadores atualmente no departamento médico.

"Falta um camisa 10, um centroavante, muita coisa... Tínhamos [jogadores], mas aconteceram coisas na temporada. (...) Todo mundo tenta. Não tem um culpado. Isso é assim. O que temos de fazer é tentar começar a ver no mercado. A coisa principal é a saúde, depois vamos ver se tem talento", disse Crespo, em entrevista coletiva pós-Majestoso.

Segundo apurou o UOL, a próxima janela de transferências será de oportunidades de mercado para o São Paulo. A diretoria deverá seguir focando em jogadores vindo por empréstimo ou livres no mercado, limitada pela crise financeira atual.

Qualquer chegada "de grife", nos moldes de Lucas e Oscar, é considerada improvável no atual cenário, a não ser que se enquadre em alguma negociação que não envolva indenização e altos valores em luvas ou salário.

REFORÇOS DA CASA

Internamente, avalia-se que as lesões recorrentes "enterraram" a temporada do Tricolor. O ponto é unânime na alta cúpula, e existe um entendimento que o retorno de peças importantes, como Calleri, Lucas e, eventualmente, Oscar elevarão radicalmente o nível do time em 2026.

O principal reforço para Crespo, portanto, deverá envolver os nomes do DM, que chegou ao 13° lesionado nesta quinta-feira, após Rafael Tolói deixar o gramado no segundo tempo acusando problema muscular.

TRICOLOR TEM 13 DESFALQUES

Oscar (síncope vasovagal)

Lucas (dores no joelho direito)

Arboleda (posterior da coxa esquerda)

Enzo Díaz (hérnia inguinal)

Marcos Antônio (posterior da coxa esquerda)

Rodriguinho (gripe)

Luan (adutor direito)

Wendell (ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo)

Dinenno (artroscopia no joelho direito)

Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo)

Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo)

André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito)