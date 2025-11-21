RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa fará em 2026 mais uma rodada do Fifa Series ?o pacote de amistosos organizados pela entidade entre seleções com dificuldades para achar adversários no mercado.

A novidade para o próximo ano é que a Fifa estendeu a ideia também para o futebol feminino. E o Brasil é uma das sedes confirmadas para receber partidas das mulheres.

A cidade e o estádio ainda não foram anunciados pela entidade, que planeja fechar a agenda em janeiro. A conexão com o Brasil se dá por ser a próxima sede da Copa do Mundo feminina, em 2027.

A data Fifa feminina ligada ao Fifa Series é a de abril. Além do Brasil, a Fifa já confirmou Costa do Marfim e Tailândia como outros locais para partidas das mulheres.

E OS HOMENS?

O Fifa Series é um projeto piloto da Fifa que aconteceu inicialmente em março de 2024.

No caso das seleções masculinas, os jogos de março de 2026 preencherão a última data Fifa antes da convocação final das seleções para a Copa 2026.

Para os homens, os jogos serão em Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Ilhas Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.

A seleção brasileira de Ancelotti passa longe de precisar da Fifa Series. A negociação que está prestes a ser finalizada envolve jogos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.