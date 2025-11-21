SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está na semifinal do Mundial sub-17. A seleção brasileira venceu Marrocos por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira (21), com brilho de um atacante apelidado de "Haaland do Sertão".
Dell, centroavante da base do Bahia, marcou os dois gols do Brasil na partida. O Haaland do Sertão cravou no último minuto para definir a classificação. Baha, de pênalti, descontou para Marrocos.
É a primeira vez que a seleção brasileira não enfrenta os pênaltis no mata-mata do Mundial sub-17. A garotada havia eliminado Paraguai e França da marca da cal, com grandes defesas do goleiro João Pedro.
Agora, o Brasil encara a seleção portuguesa na semifinal. Portugal eliminou a Suíça nas quartas, com vitória por 2 a 0, sem maiores intercorrências.
A equipe brasileira vai em busca do pentacampeonato no Catar. O Brasil já se sagrou campeão, portanto, quatro vezes: 1997, 1999, 2003 e 2019.
COMO FOI O JOGO?
O Brasil foi a campo com: João Pedro, Ângelo, Luís Eduardo, Luccas Ramon e Arthur; Zé Lucas ©, Tiaguinho e Kayke; Morais, Ruan Pablo e Dell. O técnico é Dudu Patetuci.
Marrocos, por sua vez, teve como titulares: Bellaarouch, Zekri, Bellahsen, Soukrat e Bouhaddi; Saidi, El Aoud e Ibn Salah; El Khalfioui, Eddaoudi e Baha. O técnico é Nabil Baha.
Polêmica logo no início. Ainda no primeiro minuto de partida, Marrocos pediu pênalti do zagueiro Luccas Ramon em Baha. O árbitro chegou a olhar no monitor, mas mandou o jogo seguir.
Brasil supera pressão inicial para sair na frente. Aos 14 minutos, Zé Lucas invadiu o campo de ataque e serviu Ruan Pablo. O meia-atacante avançou e cruzou na medida para Dell deslocar o goleiro com bom chute, no cantinho. Placar inaugurado pela seleção brasileira.
Mais um susto. Outra boa trama envolvendo Dell. O Haaland do Sertão serviu Tiaguinho, que, aos 32 minutos, mandou um pancada. O chute assustou o goleiro de Marrocos.
Que tapa. Tem recurso o menino Ruan Pablo. Da direita para a esquerda, ele driblou dois jogadores de Marrocos e finalizou de trivela, com muito perigo para o adversário, aos 38 minutos.
Agora não deu para evitar. Já nos acréscimos da primeira etapa, o juiz marcou pênalti para Marrocos, cometido por Angelo em El Auod. João Pedro caiu para a direita, mas Baha chutou no meio do gol. Jogo empatado em Doha.
Brasil volta do vestiário assustando. Nos primeiros cinco minutos da etapa complementar, o Brasil chegou duas vezes. Luccas Ramon assustou de longe, enquanto Caíque mandou de cabeça, muito perto do gol de Marrocos.
Por pouco. Foi a vez de Marrocos assustar aos 13 minutos. Em rápido contra-ataque, Baha recebeu na entrada da área e mandou uma bomba. O defensor Luís Eduardo se atirou e salvou o gol adversário.
Não pode perder. Minutos depois, Angelo fez grande jogada e cruzou na medida para Gabriel Mec, cara a cara com o goleiro de Marrocos. O camisa 10, contudo, finalizou mal de cabeça e errou o gol.
Pressão do Brasil. Aos 37 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira teve mais uma oportunidade de sacramentar a vitória. Ruan Pablo cobrou falta na área, Luís Eduardo escorou e Peitro Tavares chutou, mas a zaga salvou na hora.
Não caprichou. Pietro teve a vantagem numérica ao seu favor, mas não conseguiu envolver a defesa de Marrocos. A finalização do atacante brasileiro, próximo à linha de fundo, aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo.
Alívio no fim. Dell decidiu para o Brasil. Na marca dos 48 minutos da etapa complementar, o camisa 9 se antecipou ao goleiro após passe de Tiaguinho, driblou e mandou para o fundo das redes. Vitória histórica!