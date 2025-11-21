SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De La Cruz vive situação complicada no Flamengo. Ausência nas últimas duas partidas da equipe, o jogador não consegue encontrar sequência por conta de lesões. O 2025 turbulento, com algumas polêmicas, mina o futuro do meio-campista do clube carioca.

O volante disputou apenas 30 jogos em 2025, sendo 24 como titular. Como ele sofre com problemas no joelho desde maio, 19 deles foram no primeiro semestre.

O início das competições mais importantes da temporada deixou o físico do uruguaio esfacelado. Se ele já tinha uma lesão recorrente no joelho direito, começou a sofrer com dores no esquerdo.

Foram quatro gols marcados e três assistências no período. Para ter uma ideia de como foi a temporada, ele recebeu mais cartões amarelos do que participou de tentos.

Ele também se envolveu em polêmicas. José Luiz Runco, médico do Flamengo, disse que o atleta não tinha a menor condição de atuar em alto nível. A polêmica rendeu a demissão do profissional.

"Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado", disse Runco.

VAI SAIR?

O uruguaio tem contrato com o Flamengo até 2028, mas a probabilidade de saída na próxima janela de transferências existe. O clube carioca espera proposta para negociar.

O River Plate é um dos interessados, mas ainda não contatou o Rubro-Negro, de maneira oficial. A esposa de Nico De La Cruz aumentou os rumores. Ela é torcedora do Millonario.

Nico De La Cruz foi contratado do próprio River Plate, por mais de R$ 80 milhões. Na época, o Flamengo pagou a multa rescisória.