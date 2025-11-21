Horas depois Carol Solberg e Rebecca avançaram na competição após eliminarem as atuais vice-campeãs olímpicas, as canadenses Melissa e Brandie, por 2 sets a 1 (parciais de 21/17, 18/21 e 15/9).
#BVWC2025 WOMENS SEMIFINALS LOCKED IN!Beach Volleyball World (@BeachVBWorld) November 21, 2025
Just four remain in the race for the world title.
Its all or nothing from here who will reach the final?
Watch every match on VBTV
#BeachVolleyball #Adelaide2025 pic.twitter.com/t7kQmaOlJH
Thamela e Vic voltam a entrar em ação no próximo sábado (22), a partir das 2h30 (horário de Brasília), para medirem forças com as representantes da Letônia, Tina Graudina e Anastasija Samoilova. Depois, a partir das 6h30, será a vez de Carol e Rebecca jogarem com as nortes-americanas Kristen Nuss e Taryn Brasher.
Tags:
brasil | Carol Solberg e Rebecc | Esportes | Mundial | Thâmela e Vic | Vôlei de Praia