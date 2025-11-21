Em março de 2024 foi realizada uma versão piloto do torneio, apenas com seleções masculinas. Agora, durante as Datas Fifas de março e de abril de 2026, tanto times masculinos como femininos terão a oportunidade de participar da iniciativa.
A Fifa Series feminina estreará com eventos no Brasil, na Costa do Marfim e na Tailândia, informou a entidade máxima do futebol mundial em comunicado à imprensa.
A Fifa Series visa desbloquear o potencial de desenvolvimento de jogadores, treinadores e torcedores, promovendo a universalidade e a diversidade do futebol por meio de partidas significativas. A edição 2026 ampliará ainda mais esse impacto, tanto para o futebol masculino quanto para o feminino, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
Já a edição masculina da competição terá como sedes Austrália, Azerbaijão, Indonésia, Cazaquistão, Maurício, Porto Rico, Ruanda e Uzbequistão.
Esportes | Fifa | fifa series | futebol | seleções nacionai