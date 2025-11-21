SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando entrarem no gramado do Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, para a decisão da Copa Sul-Americana contra o time argentino do Lanús, os jogadores do Atlético Mineiro, além de buscarem um título inédito para o clube, também vão tentar quebrar uma recente e incômoda sequência negativa de equipes brasileiras no torneio.
Nos últimos três anos, times brasileiros acabaram superados de maneira seguida na final da competição continental.
A final de 2025 está marcada para este sábado (22), na capital paraguaia, às 17h (horário de Brasília), com transmissão do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV paga, e do Disney+, no streaming.
Em 2024, o Cruzeiro acabou superado por 3 a 1 pelo Racing, da Argentina, que já havia eliminado o Corinthians nas semifinais.
Em 2023, a LDU, de Quito, superou o Fortaleza nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, impedindo o time brasileiro de alcançar seu primeiro título internacional.
No ano anterior, foi a vez de o equatoriano Independiente del Valle bater o São Paulo por 2 a 0, com um dos gols marcados por Lautaro Días, atacante argentino que hoje defende o Santos.
A última vez em que um brasileiro ficou com o título do torneio foi em 2021, quando o Athletico-PR bateu o Red Bull Bragantino, na primeira e única final brasileira da Copa Sul-Americana até aqui.
Times brasileiros superaram os argentinos na final da competição apenas duas vezes: em 2008, quando o Internacional bateu o Estudiantes, e em 2012, quando o São Paulo superou o Tigre.
O Lanús, adversário do Atlético na final deste sábado, já venceu o título em 2013, quando superou a Ponte Preta por 3 a 1 no placar agregado.
Classificado em primeiro em seu grupo, o time eliminou o Central Córdoba, da Argentina, nas oitavas, o Fluminense, nas quartas, e o Universidad de Chile, nas semifinais.
Já o Atlético tinha como melhor campanha as semifinais, em 2019, quando foi eliminado pelo time argentino do Colón, nos pênaltis.
Na edição de 2025, o time mineiro passou em segundo colocado na fase de grupos, atrás do Cienciano, do Peru, e teve de atravessar os playoffs, eliminando o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nos pênaltis.
Na sequência, passou por Godoy Cruz, da Argentina, Bolívar, da Bolívia, e Independiente del Valle.
O técnico argentino Jorge Sampaoli comandou o último treino do alvinegro mineiro na manhã desta sexta-feira (21) no estádio do Libertad, na capital paraguaia. Em 19 partidas desde seu retorno ao comando do time, Sampaoli ainda não repetiu a escalação e deve manter o padrão para a final.
O zagueiro paraguaio Junior Alonso, que estava com a seleção de seu país para a Data Fifa de novembro, deve voltar ao time titular, formando a defesa ao lado de Vitor Hugo, com Renzo Saravia e Ruan Tressoldi disputando a última vaga.
Pela ponta-direita, Sampaoli pode escalar Rony ou Gustavo Scarpa, com o trio de ataque formado por Dudu, Bernard e Hulk --artilheiro do time no torneio, com quatro gols.
"A gente tem a oportunidade de continuar escrevendo lindas histórias e conquistas, tanto coletivas, quanto individuais. É sempre especial. Principalmente quando é um episódio inédito", afirmou Hulk, que pode conquistar seu primeiro título internacional pelo Atlético.
Pelo lado do Lanús, os destaques do time são o meia ofensivo Marcelino Moreno -com passagem pelo Coritiba-
- e o ponta-esquerda Dylan Aquino, ambos com três gols na competição.
O campeão embolsará US$ 6,5 milhões (R$ 35 milhões), além de uma vaga na Copa Libertadores de 2026, com US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) destinados ao vice.
Atlético e Lanús se enfrentaram quatro vezes em jogos oficiais, com três vitórias do time brasileiro e um empate.
As equipes já protagonizaram duas finais, em 1997, quando o Atlético venceu por 5 a 2 no agregado para conquistar a taça da Copa Conmebol, em decisão marcada por briga entre os jogadores; e em 2014, quando o time mineiro voltou a vencer, por 5 a 3, a decisão da Recopa Sul-Americana.
Ficha: Atlético-MG x Lanús
Competição: Final da Copa Sul-Americana
Estádio: Defensores del Chaco, em Assunção
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Horário: 17h (de Brasília)
Atlético-MG: Everson; Renzo Saravia (Ruan Tressoldi), Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alexsander, Igor Gomes e Guilherme Arana; Dudu, Bernard e Hulk
Técnico: Jorge Sampaoli
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo
Técnico: Mauricio Pellegrino
Campeões da Copa Sul-Americana
2002 - San Lorenzo (ARG)
2003 - Cienciano (PER)
2004 - Boca Juniors (ARG)
2005 - Boca Juniors (ARG)
2006 - Pachuca (MEX)
2007 - Arsenal de Sarandi (ARG)
2008 - Internacional (BRA)
2009 - LDU (EQU)
2010 - Independiente (ARG)
2011 - Universidad de Chile (CHI)
2012 - São Paulo (BRA)
2013 - Lanús (ARG)
2014 - River Plate (ARG)
2015 - Santa Fe (COL)
2016 - Chapecoense (BRA)
2017 - Independiente (ARG)
2018 - Athletico-PR (BRA)
2019 - Independiente del Valle (EQU)
2020 - Defensa y Justicia (ARG)
2021 - Athletico-PR (BRA)
2022 - Independiente del Valle (EQU)
2023 - LDU (EQU)
2024 - Racing (ARG)