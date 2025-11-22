SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo se complicou por uma vaga na Libertadores após a derrota contra o Corinthians e está a oito pontos do G7. O calendário do Brasileiro, por outro lado, deve transformar a equipe de Hernán Crespo em uma espécie de protagonista na briga contra o rebaixamento.

COMO ASSIM?

O São Paulo vai encarar três adversários ameaçados de rebaixamento nas últimas quatro rodadas do torneio nacional. O clube do Morumbis, por sua vez, já alcançou o "número mágico" de 45 pontos e não acumula mais risco de queda.

Juventude, Inter e Vitória estão no calendário dos paulistas ?há também um compromisso contra o Fluminense, em duelo da antepenúltima rodada que pode ser crucial por vaga na Libertadores.

Do trio, apenas o Colorado encerrou a 34ª rodada fora da zona da degola. Os gaúchos venceram o Ceará, anteontem, e atingiram a 15ª posição com 40 pontos.

Já o Juventude, com 33 pontos, e o Vitória, com 36, estão entre os quatro últimos colocados. O Fortaleza também faz parte da lista dos desesperados, enquanto o Sport, lanterna, já está rebaixado.

A gente tem que olhar para frente. Tem um campeonato à parte agora, disputando com Red Bull Bragantino e Corinthians para chegar em 8º e, depois, torcer por outros resultados para chegarmos na Libertadores Hernán Crespo, após Corinthians 3x1 São Paulo