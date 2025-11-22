RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de despedida do Maracanã antes do embarque para Lima (PER) rumo à final da Libertadores, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, neste sábado (22), às 21h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ostentando um domínio absoluto de público na competição nacional.

DONO DOS 10 MAIORES PÚBLICOS

O Rubro-Negro é, simplesmente, o dono dos dez maiores públicos presentes do Brasileirão. No topo da lista, por exemplo, está o empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, na 26ª rodada, com 72.565, que quebrou o recorde do Novo Maracanã, que já pertencia ao clube.

Veja abaixo os 10 maiores públicos do Brasileirão 2025:

1º - Flamengo x Cruzeiro - 02/10 - 72.565 presentes

2º - Flamengo x Palmeiras - 18/10 - 71.651 presentes

3º - Flamengo x Santos - 09/11 - 69.612 presentes

4º - Flamengo x Grêmio - 31/08 - 69.447 presentes

5º - Flamengo x Sport - 01/11 - 67.598 presentes

6º - Flamengo x Corinthians - 27/04 - 67.501 presentes

7º - Flamengo x São Paulo - 12/07 - 67.359 presentes

8º - Flamengo x Fortaleza - 01/06 - 64.900 presentes

9º - Flamengo x Mirassol - 09/08 - 64.018 presentes

10º - Flamengo x Bahia - 10/05 - 62.204 presentes

ÚNICO COM MÉDIA ACIMA DOS 60 MIL

O Flamengo também lidera a média de público e é o único que supera não só as 50 mil como as 60 mil pessoas por jogo. O Cruzeiro, que é o segundo colocado, tem uma média de 45,4 mil por partida.

Veja a média de público dos clubes no Brasileirão 2025:

1º - Flamengo - 61.574

2º - Cruzeiro - 45.433

3º - Corinthians - 40.668

4º - Bahia - 37.924

5º - Palmeiras - 34.393

6º - Ceará - 33.000

7º - São Paulo - 31.059

8º - Atlético-MG - 29.414

9º - Grêmio - 25.360

10º - Fluminense - 25.006

11º - Fortaleza - 23.938

12º - Vasco - 22.561

13º - Internacional - 21.516

14º - Vitória - 21.442

15º - Santos - 17.493

16º - Botafogo - 16.643

17º - Sport - 16.599

18º - Juventude - 7.568

19º - Mirassol - 6.151

20º - Red Bull Bragantino - 5.218

FLA AINDA FAZ ÚLTIMO JOGO NO MARACANÃ APÓS FINAL DA LIBERTADORES

O Flamengo ainda fará um último jogo no Maracanã, em 2025, após a final da Libertadores, no próximo dia 29, contra o Palmeiras. O Rubro-Negro receberá o Ceará, no dia 3 de dezembro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro encerra sua participação no Brasileirão 2025 fora de casa, contra o Mirassol, no dia 7 de dezembro, na cidade do interior paulista.