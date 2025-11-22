RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de despedida do Maracanã antes do embarque para Lima (PER) rumo à final da Libertadores, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino, neste sábado (22), às 21h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, ostentando um domínio absoluto de público na competição nacional.
DONO DOS 10 MAIORES PÚBLICOS
O Rubro-Negro é, simplesmente, o dono dos dez maiores públicos presentes do Brasileirão. No topo da lista, por exemplo, está o empate por 0 a 0 contra o Cruzeiro, na 26ª rodada, com 72.565, que quebrou o recorde do Novo Maracanã, que já pertencia ao clube.
Veja abaixo os 10 maiores públicos do Brasileirão 2025:
1º - Flamengo x Cruzeiro - 02/10 - 72.565 presentes
2º - Flamengo x Palmeiras - 18/10 - 71.651 presentes
3º - Flamengo x Santos - 09/11 - 69.612 presentes
4º - Flamengo x Grêmio - 31/08 - 69.447 presentes
5º - Flamengo x Sport - 01/11 - 67.598 presentes
6º - Flamengo x Corinthians - 27/04 - 67.501 presentes
7º - Flamengo x São Paulo - 12/07 - 67.359 presentes
8º - Flamengo x Fortaleza - 01/06 - 64.900 presentes
9º - Flamengo x Mirassol - 09/08 - 64.018 presentes
10º - Flamengo x Bahia - 10/05 - 62.204 presentes
ÚNICO COM MÉDIA ACIMA DOS 60 MIL
O Flamengo também lidera a média de público e é o único que supera não só as 50 mil como as 60 mil pessoas por jogo. O Cruzeiro, que é o segundo colocado, tem uma média de 45,4 mil por partida.
Veja a média de público dos clubes no Brasileirão 2025:
1º - Flamengo - 61.574
2º - Cruzeiro - 45.433
3º - Corinthians - 40.668
4º - Bahia - 37.924
5º - Palmeiras - 34.393
6º - Ceará - 33.000
7º - São Paulo - 31.059
8º - Atlético-MG - 29.414
9º - Grêmio - 25.360
10º - Fluminense - 25.006
11º - Fortaleza - 23.938
12º - Vasco - 22.561
13º - Internacional - 21.516
14º - Vitória - 21.442
15º - Santos - 17.493
16º - Botafogo - 16.643
17º - Sport - 16.599
18º - Juventude - 7.568
19º - Mirassol - 6.151
20º - Red Bull Bragantino - 5.218
FLA AINDA FAZ ÚLTIMO JOGO NO MARACANÃ APÓS FINAL DA LIBERTADORES
O Flamengo ainda fará um último jogo no Maracanã, em 2025, após a final da Libertadores, no próximo dia 29, contra o Palmeiras. O Rubro-Negro receberá o Ceará, no dia 3 de dezembro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Rubro-Negro encerra sua participação no Brasileirão 2025 fora de casa, contra o Mirassol, no dia 7 de dezembro, na cidade do interior paulista.