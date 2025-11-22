SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Orlando Berrío teve passagem impactante pelo Flamengo. Campeão da Libertadores em 2019, o agora ex-jogador busca transformar um clube colombiano na potência que o Rubro-Negro se tornou. O escolhido é o Deportivo Pereira.

A principal semelhança entre a equipe carioca e o projeto de Berrío é o longo prazo. Assim como no Flamengo, o colombiano, ao lado do seu sócio, não tem pressa para alçar voos altos no Deportivo Pereira.

"Quando você vê o projeto do Flamengo, é um projeto de dez anos. E agora você está vendo os frutos desse projeto. A gente quer convidar pessoas que são referentes a nível mundial, não somente da Colômbia, para ter novas ideias, novos processos e assim melhorar o futebol colombiano. Temos amigos na SAF do Botafogo também, que podem ajudar nesse crescimento", afirma Berrío em entrevista exclusiva ao UOL.

A proposta de compra deve receber uma resposta até o fim deste ano. O Deportivo Pereira vive situação complicada na parte administrativa e financeira.

A ESCOLHA DO DEPORTIVO PEREIRA

O Deportivo Pereira foi protagonista no futebol colombiano recentemente. Em 2022, se sagrou campeão do Clausura e garantiu uma vaga na Libertadores, chegando às quartas de final, onde acabou eliminado pelo Palmeiras.

Foi uma das melhores campanhas de um clube colombiano neste século, superando gigantes do país, como Junior Barranquilla e América de Cali.

"Sabemos a oportunidade da cidade, que pode crescer muito e trazer essa mentalidade na expansão. Você também precisa ter torcedores, eles são a porta de entrada para ações de marketing. No mercado de clubes, é muito difícil ter um clube com essas condições de crescimento e a venda na Colômbia. O Deportivo Pereira está em uma cidade com todos esses requisitos", disse Jose Jaramillo, empresário e sócio de Berrio.

"Não é que vamos, digamos, chegar e mentir para o torcedor. Porque a gente tem que primeiro ser honesto. Para também o torcedor entender que a gente quer plantar, a gente quer fazer uma base sólida. A gente quer fazer uma base sólida, começar a fazer uma gestão de negócio que seja duradoura para os anos", citou Berrío.

DEL VALLE É OUTRO MODELO NA AMÉRICA DO SUL

O Flamengo é o cenário otimista, mas, pensando na realidade do Deportivo Pereira, Orlando Berrío citou um clube que pode estar mais próximo. Trata-se do Independiente Del Valle.

Fundado em 1958, o clube equatoriano ganhou protagonismo no continente no início da última década. Chegou à final da Libertadores e foi bicampeão da Sul-Americana com contratações pontuais e uma fortíssima categoria de base.

"O Independiente del Valle é um modelo interessante de gestão. E como falei anteriormente, a gente quer se nutrir, quer aprender e ver todos esses tipos de modelos que vêm sendo exemplos primeiro no nosso continente e depois em uma maior expressão no futebol mundial. A gente é muito prudente de falar que queremos fazer um projeto há 10 anos", explicou Berrío.