SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wayne Rooney é um dos maiores ídolos da história do Manchester United e era pago como tal. Nesta semana, o ex-jogador revelou quanto ganhava dos Red Devils em seu auge e deixou outras lendas da Premier League assustadas.

Em participação no podcast Stick do Football, Rooney contou que recebia 17 milhões de libras por ano. Sem correção, o valor corresponde a cerca de R$ 120 milhões, ou seja, o atacante embolsava, na época, R$ 10 milhões por mês no United.

Gary Neville, Jamie Carragher, Ian Wright e Roy Keane, participantes do programa, ficaram chocados. Como o auge do centroavante foi nos anos 2000, época em que os salários ainda não estavam, os valores foram considerados "absurdos".

O centroavante marcou 253 gols e distribuiu 122 assistências em 559 jogos com a camisa do Manchester United. Ele é o maior artilheiro da história do clube.

Ao todo, conquistou cinco títulos da Premier League, três Copas da Liga Inglesa, uma FA Cup, uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões. Rooney também vestiu as camisas de Everton, DC United e Derby County, além da seleção inglesa.