(UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians articula uma reunião com representantes da SAFiel para a próxima semana.

O encontro estava inicialmente previsto para terça-feira (25), mas precisou ser adiado a pedido do presidente Osmar Stábile, que, na mesma data, estará no evento de lançamento da próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

SAFIEL BUSCA ASSINATURA DE MEMORANDO

O principal objetivo dos idealizadores da SAFiel na reunião com Stábile é a assinatura do Memorando de Entendimentos (MoU).

No dia 29 de outubro, eles estiveram com o presidente da diretoria e do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, quando entregaram uma carta de intenções sobre o projeto.

Agora, a proposta é obter o aval da direção corintiana para que a iniciativa dê início aos primeiros movimentos no mercado.

Em um primeiro momento, a intenção é realizar uma diligência que permita um diagnóstico amplo da situação financeira do clube.

A tendência é que a Ernst & Young seja escolhida para executar esse trabalho. O entendimento interno é que, por já ter conduzido uma auditoria recente no Corinthians, a contratação da E&Y traria mais agilidade ao processo.

Paralelamente, também está prevista a abertura de uma consulta prévia para identificar possíveis interessados em investir na SAFiel. Essa etapa é tratada como uma fase de prospecção e mensuração, sem qualquer aporte financeiro.

Todo esse avanço, contudo, depende da assinatura do MoU, que autoriza oficialmente o grupo a atuar em nome do Corinthians.

REUNIÃO É ACELERADA APÓS COBRANÇA DE ORGANIZADAS

A movimentação para o encontro entre o presidente Osmar Stábile e representantes da SAFiel ganhou força após ação das torcidas organizadas realizada no último sábado (15).

Na ocasião, foi feita uma cobrança direta para que a diretoria se reúna com todos que apresentarem projetos de governança para o clube.

Na quarta-feira (19), a Gaviões da Fiel recebeu os idealizadores da SAFiel em sua sede.

No dia anterior, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo corintiano, também esteve no local para tratar do anteprojeto de reforma do Estatuto, que será votado pelos conselheiros na próxima segunda-feira (24).