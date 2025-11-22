O Tupi encerra sua participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro neste sábado (22), às 15h, contra o Boa Esporte, no Estádio Coleto de Paula, em Ituiutaba. A partida marca o fim de uma campanha que começou promissora, mas terminou em queda acentuada de desempenho no hexagonal final.

O time viaja desfalcado de dois titulares: o meia Pablo Schimaltz e o lateral-esquerdo Lucas Inácio, expulsos na derrota para o Paracatu no último sábado (15).

Procurado pelo Portal Acessa.com para comentar sobre a preparação para o duelo final, o clube enviou uma nota oficial. No texto, o Tupi afirma que, mesmo sem chances de acesso, entrará em campo “com seriedade, profissionalismo e respeito à competição”, reforçando que a equipe buscará fechar a temporada “honrando a camisa”.

A nota também agradece o apoio da torcida “nas vitórias, nas dificuldades e nos momentos de pressão” e informa que o planejamento para 2026 já está em andamento. A assessoria ainda comunicou que o técnico Raphael Miranda não responderia perguntas sobre a partida.

Da campanha promissora ao fracasso no hexagonal

O Tupi encerrou a primeira fase com a segunda melhor campanha geral do campeonato e sem sofrer derrotas. Líder do Grupo A, o Galo Carijó, venceu três jogos, empatou três, marcou onze gols e sofreu sete.

No hexagonal final o time não conseguiu performar bem. Em dois jogos, a equipe acumulou derrotas por 3 a 0 para o Novo Esporte, em Juiz de Fora, e por 3 a 1 para o Coimbra, em Contagem, quase igualando o número de gols sofridos em toda a fase anterior. A queda de rendimento também se refletiu no ataque, foram apenas três gols marcados em quatro partidas da fase decisiva.

Somando todas as etapas do campeonato, o Tupi chega à última rodada com 14 gols marcados e 15 sofridos.

Mais um ano na Segunda Divisão

Fora da disputa pelo acesso, o Tupi continuará na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro em 2026. A diretoria, porém, garante que o planejamento para a próxima temporada já começou e que o clube pretende corrigir as falhas apresentadas neste ano.

