SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea venceu o Burnley por 2 a 0 na manhã deste sábado (22), em jogo que abriu a 12ª rodada da Premier League. O duelo contou com brasileiros em campo como titulares, mas Estêvão só ficou no banco de reservas.

Pedro Neto abriu o placar para os Blues no Turf Moor, ainda no primeiro tempo. O português, que é concorrente direto de Estêvão por uma vaga no time titular, ainda participou do segundo gol, marcado por Enzo Fernández.

Andrey Santos e João Pedro foram titulares na equipe de Enzo Maresca. O volante teve atuação segura, enquanto o atacante, mais apagado, foi substituído no segundo tempo.

O resultado fez com que o Chelsea assumisse a vice-liderança provisória da Premier League, com 23 pontos. Ele ainda pode ser ultrapassado pelo Manchester City, que visita o Newcastle na rodada. O Burnley, por sua vez, é o 17º.

Os Blues voltam a campo na terça-feira (25), quando recebem o Barcelona, pela fase inicial da Liga dos Campeões.

COMO FOI O JOGO?

O Chelsea, do técnico Enzo Maresca, foi a campo com: Sánchez, Reece James, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e João Pedro; Gittens, Pedro Neto e Delap.

O Burnley, por sua vez, mandou a campo a seguinte escalação: Dubrávka, Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Cullen e Ugochukwu; Tchaouna, Flemming e Jaidon Anthony.

Equipes trocam chances no início. Aos 16, Pedro Neto teve boa oportunidade para marcar, mas desperdiçou. Três minutos depois, foi a vez de Tchaouna seguir o mesmo caminho.

Chelsea melhor após "estudos". Os Blues tomaram as rédeas da partida a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Envolveram mais a defesa do Burnley e souberam atacar pelos lados com eficiência.

Boa trama gera gol. O Chelsea abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, em ótima jogada de ataque. Gittens cruzou, e Pedro Neto completou de cabeça.

Pressão do Chelsea. Os Blues tentaram garantir o resultado logo no início da etapa complementar. Cucurella e João Pedro assustaram, enquanto Pedro Neto, aos 17 minutos, acertou a trave.

Burnley melhora. A partir dos 25 minutos do segundo tempo, os donos da casa começaram a incomodar o Chelsea. Broja e Foster tiveram chances não aproveitadas.

Alívio do Chelsea. Aos 43 minutos da etapa complementar, no momento em que o Burnley ensaiava o empate, os Blues conseguiram sacramentar a vitória. Pedro Neto fez ótimo lançamento para Malo Gusto, que invadiu a área e serviu Enzo Fernández. O argentino finalizou sem chances para o goleiro.