SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (22), no jogo de ida da semifinal do Paulista Feminino. O duelo foi disputado na Arena Barueri.
COMO FOI O JOGO?
Jhonson abriu o placar para o Timão, enquanto Giovanna Crivelari empatou ainda no primeiro tempo. Já na reta final do duelo, a atacante do Corinthians voltou a balançar as redes para garantir a vitória.
O Tricolor teve a chance de marcar mais um em cobrança de pênalti, sofrido por Isa Guimarães, mas Karla Alves desperdiçou. A penalidade foi fraca, e a goleira Lelê defendeu.
A equipe alvinegra se impôs mais na partida e dominou as ações, tanto que liderou a maioria das estatísticas ofensivas, como posse de bola e finalizações.
As goleiras também foram destaques importantes do duelo. Além de defender pênalti, Lelê garantiu o resultado positivo com grande defesa após cabeçada de Anny. E o placar só não foi mais elástico a favor do Corinthians porque Carlinha também teve excelente atuação.
Com o resultado, o Corinthians largou na frente na semifinal. O jogo de volta será disputado no dia 04 de dezembro, às 21h30 (de Brasília). O local ainda não foi definido pela Federação Paulista (FPF).
Ferroviária e Palmeiras se enfrentam no outro lado da chave. O jogo de ida da série eliminatória ocorrerá neste domingo (23), às 11h (de Brasília), na Fonte Luminosa.