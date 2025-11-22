SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Chelsea comemorou bastante a ausência de Estêvão na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, na manhã deste sábado (22), em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League. O motivo não passa por más atuações do atacante.

O QUE ACONTECEU

Os ingleses estavam na bronca inicialmente, quando o técnico Enzo Maresca não lançava Estêvão em campo. O Burnley pressionava em busca do empate, e o jovem brasileiro chegou a conversar com o treinador para entrar.

Neste momento, contudo, o Chelsea fez 2 a 0 e encaminhou a vitória. Dessa forma, Maresca resolveu preservar Estêvão, que ficou no banco de reservas os 90 minutos.

A celebração dos torcedores dos Blues passa pelo próximo compromisso da equipe, que será contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. Eles comemoram porque terão um Estêvão totalmente descansado para o duelo importante.

O Chelsea enfrenta o Barcelona nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), em Londres.