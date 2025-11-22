SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Condenado por estupro coletivo, o ex-jogador Robinho pediu para deixar o presídio dias antes do anúncio da 2ª temporada de "Tremembé", buscando evitar virar "alvo de fofoca", uma vez que o primeiro ano se tornou um sucesso do Prime Video.

O QUE ACONTECEU

Segundo informações do jornal O Globo, Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo, solicitou sua saída do presídio de Tremembé, conhecido por abrigar figuras famosas. O motivo seria o incômodo com a atenção extra que a produção audiovisual trouxe para a unidade prisional.

A segunda temporada foi confirmada em menos de um mês desde a estreia da série, indicando seu rápido sucesso e repercussão. Esse mesmo impacto, no entanto, teria feito com que o ex-atleta agisse para não se tornar o "alvo de fofoca" do público fora das grades.

NOVO ANO

Prime Video anunciou nesta sexta-feira (21) a segunda temporada de "Tremembé", que terá Robinho como um dos personagens.

A revelação foi feita por meio de publicação de Marina Ruy Barbosa no Instagram. No primeiro ano da série, ela interpreta Suzane Von Richthofen, condenada por orquestrar a morte dos pais.

No vídeo, a atriz atende a um telefonema e se diz surpresa pela notícia.

A nova temporada, ainda sem data de lançamento anunciada, terá a história baseada em Robinho. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido na Europa.

No novo ano de "Tremembé", Suzane von Richthofen segue como protagonista na ala feminina e terá de descobrir se será aceita pela sociedade na vida fora da prisão. Elize Matsunaga também busca recomeçar no regime aberto, enquanto se arrisca em uma nova profissão. Na ala masculina, Thiago Brennand e Robinho, milionários condenados por crimes sexuais, chegam a Tremembé e instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos.

Segundo comunicado do Prime Video, a nova leva de episódios acompanhará os desdobramentos marcantes da primeira temporada e trará novas histórias.