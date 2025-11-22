(UOL/FOLHAPRESS) - A volta do Barcelona para sua casa foi com goleada e liderança provisória. No primeiro jogo no Camp Nou pós-reforma, o Barça bateu o Athletic Bilbao por 4 a 0 neste sábado (22) e assumiu a ponta da tabela do Campeonato Espanhol, pelo menos, até neste domingo (23).
Lewandowski, Ferran Torres duas vezes e Fermín Lopez marcaram os gols do jogo. O Barcelona chegou a 31 pontos, mesma pontuação do Real Madrid, que visita o Elche neste domingo (23).
O Barça tem saldo de gols melhor, que o mantém na liderança, e agora seca o rival para terminar a rodada na ponta. O Bilbao estacionou na 8ª posição, com 17 pontos.
Os times entram em campo na semana pela Liga dos Campeões: o Barcelona vai à Inglaterra enfrentar o Chelsea, na terça-feira (25), às 17h (de Brasília), enquanto o Bilbao visita o Slavia Praga, na República Tcheca, no mesmo horário.
O Barcelona dominou o jogo desde o início: Lewandowski marcou logo aos 4 minutos. Ferran torres ampliou nos acréscimos do primeiro tempo, e Fermín López marcou 3 minutos da segunda etapa e Ferran Torres sacramentou a goleada no final do jogo.
Raphinha voltou a atuar, saindo banco aos 36 minutos do segundo tempo. O brasileiro foi entrou ovacionado quando entrou em campo, e atuou por 12 minutos.
DE VOLTA PARA CASA
O Barcelona voltou a jogar no Camp Nou, onde não atuava desde maio de 2023, quando começou a reforma que colocará o estádio como o maior da Europa, com 99 mil lugares.
Porém, apenas 45% dos lugares estavam disponíveis para o jogo do retorno. E deve aumentar gradativamente até, pelo menos 2027, data estimada pelo Barça para o fim das obras.
A expectativa é que a volta ao icônico estádio ajude a reequilibrar as finanças do clube, com as receitas de público, que caíram cerca de 15% enquanto jogava em Montjuic.
O retrospecto em campo na 'casa alugada' foi bom: o Barça venceu 43 dos 57 jogos que fez no Estádio Olímpico Lluís Companys entre 2023 e 2025.