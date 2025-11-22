SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Newcastle venceu o Manchester City por 2 a 1, neste sábado (22), pela 12ª rodada da Premier League no St. James' Park. Com o resultado, o City caiu para o terceiro lugar, permanecendo com 22 pontos, e foi ultrapassado pelo Chelsea, que venceu o Burnley por 2 a 0 e chegou a 23 pontos. Já os donos da casa chegaram a 15 pontos e subiram para a 13ª posição.
Barnes marcou os gols do Newcastle com assistências do brasileiro Bruno Guimarães. Rubens Dias fez o único do City.
Na próxima terça-feira, às 17h, o Manchester City enfrenta o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões. No mesmo dia e horário, o Newcastle também entra em campo pela competição, desta vez fora de casa, contra o Olympique.
Os goleiros foram os protagonistas do primeiro tempo. O Newcastle dominou as ações ofensivas, mesmo com o City tendo mais posse. A marcação intensa dos donos da casa gerou chances claras, mas o goleiro Donnarumma apareceu de forma decisiva: primeiro em cabeceio de Woltemade aos 12 minutos e depois em chute do atacante aos 25. Aos 30, Barnes perdeu um gol incrível com o defensor já batido após ótimo cruzamento de Murphy. Aos 34 minutos, quando Haaland finalizou de primeira e Pope fez grande defesa.
Na segunda etapa, a partida ficou equilibrada. Em menos de dez minutos, três gols foram marcados: Barnes abriu o placar aos 18 minutos, o City empatou em seguida, mas os donos da casa garantiram a vitória aos 25 minutos. O City tentou pressionar o adversário no fim da partida, mas a equipe de Guardiola parou na defesa do Newcastle.
FICHA TÉCNICA
Newcastle 2 X 1 Manchester City
Data e horário: 22 de novembro de 2025, às 14h30 (de Brasília).
Competição: 12ª rodada do Campeonato Inglês.
Local: Estádio St. James' Park, na Inglaterra.
Árbitro: Samuel Barrott.
Assistentes: Timothy Wood e Nick Greenhalgh.
VAR: Craig Pawson.
Cartões amarelos: Donnarumma, Oscar Bobb (MAN).
Gols: Barnes (18'/2ºT; 25'/2ºT); Ruben Dias (22'/2ºT).
Newcastle: Pope, Livramento, Schär, Thiaw, Hall (Botman), Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton, Barnes (Elanga), Jacob Murphy, Woltemade (Willock). Técnico: Eddie Howe.
Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico González, Cherki (Oscar Bobb), Bernardo Silva (Reijinders), Foden (Marmoush), Doku (Savinho), Haaland. Técnico: Pep Guardiola.