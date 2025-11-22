SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Paul Pogba voltou aos gramados neste sábado (22) após mais de dois anos afastado por doping. A reestreia pelo Monaco foi com derrota por 4 a 1 sofrida para o Rennes, pelo Campeonato Francês.

Campeão mundial pela França em 2018, o jogador de 32 anos entrou em campo nos minutos finais do segundo tempo, quando o placar já marcava 4 a 0 para o adversário.

Pogba ficou 26 meses sem jogar. Além da suspensão por doping, o período fora de campo foi marcado por lesões.

Em agosto de 2023, ele testou positivo para uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping que aumenta os níveis de testosterona. Na época, o jogador defendia a equipe italiana Juventus. Sua última partida antes do retorno neste sábado foi em 3 de setembro daquele ano.

Inicialmente, a suspensão seria de quatro anos. Após recurso, a pena foi reduzida para 18 meses. Durante a suspensão, a Juventus rescindiu o contrato com o jogador. A punição acabou em março deste ano e, em junho, o Monaco anunciou sua contratação por duas temporadas. Ele teve uma lesão no tornozelo antes do retorno.

Antes da suspensão, Pogba teve uma segunda passagem turbulenta pela Juventus, marcada por lesões que o impediram de ter uma sequência de jogos. Ele retornou ao clube italiano em 2022, após segunda passagem pelo Manchester United.

O auge da carreira do jogador ocorreu na primeira passagem pela Juventus, de 2012 a 2016, quando se consolidou como um dos melhores meio-campistas do mundo.

Nesse período, conquistou quatro títulos consecutivos do Campeonato Italiano. Em 2018, foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo com a seleção francesa, inclusive marcando um gol na final contra a Croácia.

Sua carreira profissional começou nas categorias de base do Manchester United, onde estreou profissionalmente em 2011.