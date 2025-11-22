SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lanús é campeão da Copa Sul-Americana 2025. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe argentina superou o Atlético-MG nos pênaltis, por 5 a 4. A decisão foi disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Este é o segundo título da equipe argentina, que já havia vencido em 2013. Curiosamente, é também a segunda vez que o time grená derrota um brasileiro na decisão - a Ponte Preta foi a outra vítima. O clube se garante na Libertadores 2026 e na Recopa Sul-Americana.

Em um primeiro tempo de poucas chances, Bernard carimbou a trave em uma cobrança de falta no lance de maior perigo. Lanús e Galo se defenderam bem e a maioria das finalizações na direção do gol foram de fora da área.

A segunda etapa foi menos intensa que a primeira e o zero se manteve no placar, sem sustos dos dois lados. Nos minutos finais, o Galo perdeu dois jogadores lesionados: Alan Franco e Guilherme Arana.

Na prorrogação, o Atlético foi mais perigoso, e Biel perdeu duas grandes chances. Em ambas ele parou em boas defesas do goleiro Losada.

Everson pegou a primeira cobrança, mas Hulk perdeu o pênalti que abriu a série do Atlético -Losada defendeu a primeira de três. Depois, Biel parou no goleiro argentino, e Lautaro Acosta, ídolo do time argentino, teve a chance de dar a vitória ao Lanús, mas isolou; nas alternadas, após uma penalidade certa para cada lado, o zagueiro Vitor Hugo viu o arqueiro grená crescer e fazer a terceira defesa: 5 a 4.

Esta não foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram em uma final continental -foi a terceira. Na primeira, em 1997, o Atlético-MG venceu o Lanús para ficar com o título da extinta Copa Conmebol; em 2014, na Recopa Sul-americana, novo triunfo do Galo.

A temporada não acabou para o Galo, que ainda tem quatro jogos pelo Brasileirão. O primeiro deles é logo na próxima terça (25), diante do Flamengo, na Arena MRV.

O Lanús também tem pouco tempo para se recuperar. Na próxima quarta (26), a equipe grená recebe o Tigre nas oitavas de final do Campeonato Argentino.

Marcações encaixadas e Dudu como escape

O primeiro tempo no Defensores del Chaco foi amarrado, com os sistemas defensivos funcionando bem. Com as áreas muito bem protegidas, os times apostaram em chutes de média distância, mas falharam, ora pela precisão ora pela força.

Depois dos 20 minutos, o Galo encaixou bons ataques pela esquerda, com Dudu. Em uma das escapadas do camisa 92, os mineiros conseguiram uma falta à esquerda da área. Bernard surpreendeu na cobrança e acertou a trave. Na reta final, os brasileiros ficaram mais no ataque, mas não conseguiram pressionar.

Lesões e tensão para o Galo no 2º tempo

O Atlético-MG voltou com uma postura mais ofensiva, mas isso não significou uma grande mudança no cenário da partida. A defesa do Lanús, bem postada, conseguiu manter a bola longe da própria área e os chutes de fora seguiram como alternativa.

No fim, quase ao mesmo tempo, Alan Franco e Guilherme Arana se lesionaram e tiveram que ser substituídos. Após as substituições, o Lanús encaixou uma sequência de escanteios e as bolas alçadas na área encheram o torcedor do Galo de tensão. No entanto, a defesa mineira se segurou sem sustos até o apito que determinou a prorrogação.

Biel desperdiça chances na prorrogação

A partida ficou menos travada na prorrogação e o time brasileiro aproveitou melhor, pelo menos para criar chances. Biel teve duas chances para marcar, uma após cruzamento de Scarpa, e outra após passe de Hulk, mas não finalizou bem em ambas e viu o goleiro Losada defender e manter o zero no placar até o fim.

Linha do tempo da partida

Na trave!! A primeira chance clara de gol foi do Atlético, aos 26 minutos, quando Bernard bateu falta na lateral da área direto para o gol. A bola encobriu Lozada e caprichosamente tocou a trave.

Fora! Aos 46 minutos, o Lanús se aproveitou de uma desatenção da zaga do Galo após um pedido de falta em Dudu ignorado. Carreras recebeu na entrada da área, girou com liberdade e bateu forte, buscando o canto. A bola passou perto da trave.

Losada! Aos 13 minutos do 2º tempo, Dudu recebeu na esquerda, balançou para cima da marcação e bateu cruzado, da entrada da área. O goleiro do Lanús caiu e fez boa defesa.

Fora! Aos 8 minutos do 1º tempo da prorrogação, Caio Paulista tabelou com Biel na grande área. Ele dominou, foi apertado pela marcação, mas bateu com perigo.

Perdeu!! Aos 11, Scarpa recebeu na direita e cruzou fechado, encontrando Biel livre na linha da pequena área. O atacante do Galo cabeceou mal e mandou a bola nas mão do goleiro.

Losada! Aos 6 minutos do 2º tempo da prorrogação, Hulk arrancou pela esquerda e rolou para o meio. Biel, cara a cara com o goleiro, bateu forte e viu Losada crescer no lance.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 0 (5) X (4) 0 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 22 de novembro (sábado), às 17h (de Brasília)

Competição: Final - Copa Sul-Americana

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Cartões amarelos: Hulk, Alan Franco (ATL); Izquierdoz (LAN)

Lanús: Losada; Perez (Ramirez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; (Watson) Toto Salvio, Marcelino (Mendez) e Carrera (Dylan Aquino); Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino

Atlético-MG: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony (Saravia), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudu (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli