SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lanús, da Argentina, venceu o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana neste sábado (22), nos pênaltis. O resultado amplia uma sequência negativa para os clubes brasileiros: é o quarto ano consecutivo que um clube do país chega à final da competição continental e fica com o vice.
O jogo, no Defensores del Chaco, em Assunção, foi equilibrado, com o Atlético-MG tendo as melhores chances no tempo regulamentar, como na falta cobrada por Bernard, no primeiro tempo, que acertou a trave, e no chute de Junior Alonso, no segundo, que passou por cima do gol.
A equipe brasileira também foi melhor na prorrogação, quando teve, inclusive, a melhor chance do jogo. Biel, que entrara exatamente para o tempo extra, recebeu de Hulk livre e invadiu a área, mas chutou em cima do goleiro Losada.
Nos pênaltis, a equipe da Argentina venceu por 5 a 4. Hulk, Biel e Vítor Hugo desperdiçaram suas cobranças para o Atlético, enquanto Bou e Lautaro Acosta --este um dos maiores ídolos da história do Lanús-- desperdiçaram para o Lanús.
A sequência negativa para clubes brasileiros em finais da Sul-Americana envolve derrotas para clubes argentinos e equatorianos.
Em 2024, o Cruzeiro acabou superado por 3 a 1 pelo Racing, da Argentina, que já havia eliminado o Corinthians nas semifinais.
Em 2023, a LDU, de Quito, superou o Fortaleza nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, impedindo o time brasileiro de alcançar seu primeiro título internacional.
No ano anterior, foi a vez de o equatoriano Independiente del Valle bater o São Paulo por 2 a 0, com um dos gols marcados por Lautaro Díaz, atacante argentino que hoje defende o Santos.
A última vez em que um brasileiro ficou com o título do torneio foi em 2021, quando o Athletico-PR bateu o Red Bull Bragantino, na primeira e única final brasileira da competição.
Times brasileiros superaram os argentinos na final da competição apenas duas vezes: em 2008, quando o Internacional bateu o Estudiantes, e em 2012, quando o São Paulo superou o Tigre.
O Lanús, adversário do Atlético na final deste sábado, já venceu o título em 2013, quando superou a Ponte Preta por 3 a 1 no placar agregado.
A situação é diferente da Copa Libertadores, que é vencida apenas por brasileiros desde 2019.
No período, em 5 das 6 finais houve apenas clubes do país --2020, quando o Palmeiras venceu o Santos, 2021, quando o Pameiras venceu o Flamengo, 2022, quando o Flamengo venceu o Athletico-PR e 2024, quando o Atlético-MG venceu o Botafogo. A única exceção foi a decisão de 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors.
No sábado que vem (29), Palmeiras e Flamengo decidem mais uma vez a Libertadores.
O resultado deste domingo é mais uma decepção num ano ruim da equipe mineira, que não faz bom Campeonato Brasileiro. Com investimento alto no elenco e no treinador, Jorge Sampaoli, o clube ocupa apenas a 11ª posição, com 44 pontos.
A equipe volta a campo na terça (25), às 21h30, quando recebe o Flamengo, pelo Brasileiro.
FICHA TÉCNICA
LANÚS 0 (5) X (4) 0 ATLÉTICO-MG
Data e horário: 22 de novembro (sábado), às 17h (de Brasília)
Competição: Final - Copa Sul-Americana
Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Árbitro: Piero Maza (CHL)
Cartões amarelos: Hulk, Alan Franco (ATL); Izquierdoz (LAN)
Lanús: Losada; Perez (Ramirez), Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina e Cardozo; (Watson) Toto Salvio, Marcelino (Mendez) e Carrera (Dylan Aquino); Castillo (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino
Atlético-MG: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso; Rony (Saravia), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudu (Biel) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli