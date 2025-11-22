SÃO PAULOM, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Sul-Americana neste sábado (22), o Lanús sagrou-se bicampeão da competição, após a vitória em 2013, sobre a Ponte Preta.
O primeiro time brasileiro a vencer a competição foi o Internacional, em 2008. São Paulo, Chapecoense e Athletico-PR (duas vezes) são as outras equipes do país que já conquistaram o torneio.
A Sul-Americana é disputada desde 2002, e tem como maiores vencedores, com dois títulos cada, o próprio Lanús, além de Athletico-PR, LDU, Boca Juniors, Independiente e Independiente del Valle.
Confira todos os campeões da Copa Sul-Americana
2002 - San Lorenzo (ARG)
2003 - Cienciano (PER)
2004 - Boca Juniors (ARG)
2005 - Boca Juniors (ARG)
2006 - Pachuca (MEX)
2007 - Arsenal de Sarandi (ARG)
2008 - Internacional (BRA)
2009 - LDU (EQU)
2010 - Independiente (ARG)
2011 - Universidad de Chile (CHI)
2012 - São Paulo (BRA)
2013 - Lanús (ARG)
2014 - River Plate (ARG)
2015 - Santa Fe (COL)
2016 - Chapecoense (BRA)
2017 - Independiente (ARG)
2018 - Athletico Paranaense (BRA)
2019 - Independiente del Valle (EQU)
2020 - Defensa y Justicia (ARG)
2021 - Athletico Paranaense (BRA)
2022 - Independiente del Valle (EQU)
2023 - LDU (EQU)
2024 - Racing (ARG)
2025 - Lanús (ARG)