SÃO PAULOM, SP (FOLHAPRESS) - Com o título da Copa Sul-Americana neste sábado (22), o Lanús sagrou-se bicampeão da competição, após a vitória em 2013, sobre a Ponte Preta.

O primeiro time brasileiro a vencer a competição foi o Internacional, em 2008. São Paulo, Chapecoense e Athletico-PR (duas vezes) são as outras equipes do país que já conquistaram o torneio.

A Sul-Americana é disputada desde 2002, e tem como maiores vencedores, com dois títulos cada, o próprio Lanús, além de Athletico-PR, LDU, Boca Juniors, Independiente e Independiente del Valle.

Confira todos os campeões da Copa Sul-Americana

2002 - San Lorenzo (ARG)

2003 - Cienciano (PER)

2004 - Boca Juniors (ARG)

2005 - Boca Juniors (ARG)

2006 - Pachuca (MEX)

2007 - Arsenal de Sarandi (ARG)

2008 - Internacional (BRA)

2009 - LDU (EQU)

2010 - Independiente (ARG)

2011 - Universidad de Chile (CHI)

2012 - São Paulo (BRA)

2013 - Lanús (ARG)

2014 - River Plate (ARG)

2015 - Santa Fe (COL)

2016 - Chapecoense (BRA)

2017 - Independiente (ARG)

2018 - Athletico Paranaense (BRA)

2019 - Independiente del Valle (EQU)

2020 - Defensa y Justicia (ARG)

2021 - Athletico Paranaense (BRA)

2022 - Independiente del Valle (EQU)

2023 - LDU (EQU)

2024 - Racing (ARG)

2025 - Lanús (ARG)


