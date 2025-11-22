O Atlético-MG deixou escapar o título inédito da Copa Sul-Americana e a vaga na Libertadores de 2026 ao perder a final para o Lanús (Argentina) nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 0 a 0 nos 120 minutos de partida (90 do tempo regulamentar + 30 da prorrogação), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). O campeão foi definido na sétima rodada de cobranças, com o goleiro argentino Losada defendendo o pênalti batido por Vitor Hugo.

Após jejum de 12 anos, o Lanús conquista o segundo título do história do clube - o primeiro foi em 2013. Além de presença garantida na Libertadores do ano que vem, os argentinos levam premiação da Conmebol no valor de R$ 54,3 milhões, e o Alvinegro mineiro receberá R$ 30,5 milhões pelo vice-campeonato.

O time mineiro teve a chance de arrancar a vitória no primeiro tempo da prorrogação em duas bolas perigosas, a primeira aos 8 minutos com Caio Paulista que chutou para fora. Dois minutos depois, Rony tentou de cabeça e, na sequência, Biel chutou forte no meio do gol. Ambas as tentativas pararam nas mãos do goleiro Losada. Nos 15 minutos finais, Huck rolou para Biel, que avançou na área e chutou em cima de Lousada. O goleiro argentino fez outra grande defesa.

Na cobrança de pênaltis, o Lanús começou atrás: Everson defendeu a bola batida por Walter Bou mas, na sequência, Hulk chutou no meio do gol e facilitou a defesa de Losada. Tudo igual. Depois Izquierdo e Marcich converteram para os argentinos, e do lado brasileiro Gustavo Scarpa e Igor Gomes também balançaram a rede. Na quarta cobrança, Aquino marcou para o Lanús, e Biel teve o pênalti defendido por Losada, O Lanus liderava o placar na última das cinco cobranças quando o experiente Lautaro Acosta isolou a bola e manteve viva as chances do Galo.O goleiro Everson cobrou com categoria e igualou novamente o placar: 3 a 3. Nas cobranças alternadas. Augustín Cardoso marcou para os argentinos e Alexsander para os brasileiros. Depois Watson também acertou o fundo da rede colocando o Lanús na frente noamente, e por último Losada defendeu a cobrança de Vitor Hugo, selando a vitória dos argentinos por 5 a 4.

A primeira etapa do tempo regulamentar começou com jogo truncado, com marcação fechada de ambos os lados. Aos 13 minutos, o Lanús teve a chance de abrir o placar: Carrera finalizou da entrada da área, mas o chute saiu fraco e Everson defendeu. Na sequência, o Galo respondeu com Arana, que desferiu um torpedo de dento da área, mas o goleiro Losada fez ótima defesa. Aos 18 minutos, o Galo teve a melhor oportunidade da partida em cobrança de falta: Bernardo chutou direto e a bola caprichosamente bateu na trave e saiu. Nos minutos finais, Dudu rolou para Igor Gomes finalizar de fora da área, mas o chute saiu baixo, facilitando a defesa de Losada. Aos 46 minutos, Carrera desferiu uma bomba da entrada da área, mas a bola foi para fora, sem risco para o gol do Galo.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG foi ainda mais ofensivo. Aos 13 minutos, em jogada iniciada no meio de campo, Igor Gomes lançou para Dudu. Ele tabelou com Arana, antes de chutar colocado, mas o goleiro Losada espalmou par escanteio. Aos 21, após assistência de Hulk, Junior Alonso arriscou de fora da área e a bola passou rente ao gol do Lanús. Com marcação forte do Galo, a equipe argentina enfrentou dificuldade para avançar do meio campo em diante. Uma das poucas oportunidades foi já nos 44 minutos, com Castillo que driblou a marcação dentro da área ante de chutar rasteiro, mas a bola saiu ao lado do gol.

