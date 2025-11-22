SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a derrota na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG ficou distante de uma vaga na Copa Libertadores de 2026, o que deve afetar o planejamento da equipe e diminuir a quantidade de reforços.

Ainda assim, Jorge Sampaoli disse que pretende seguir no clube. O treinador citou a primeira passagem pelo clube, entre 2020 e 2021, como um objetivo do que ele pretende construir.

"Eu tenho um contrato por mais um ano e meio. E quero fazer um projeto de longo prazo aqui no clube. No Brasil é mais complicado, mas minha ideia é essa, construir algo parecido com o que foi feito em 2020", disse Jorge Sampaoli.

O Atlético-MG é o 11º colocado do Brasileirão, com 44 pontos, após 34 jogos. Apesar de já ter praticamente afastado o risco de rebaixamento, a equipe também está longe da zona de classificação para a Copa Libertadores - o Bahia, que abre o G-7, tem 53 pontos.