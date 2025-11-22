RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 na noite deste sábado (22) e aumentou a vantagem na liderança do Brasileirão, já que o Palmeiras empatou com o Fluminense.
Os gols do Fla foram de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique -todos no segundo tempo.
O resultado fez o Flamengo chegar a 74 pontos, mantendo a liderança do Brasileirão, faltando agora três rodadas para o fim do campeonato. A vantagem sobre o Palmeiras agora é de quatro pontos.
O camisa 10 do Flamengo, inclusive, teve uma atuação de gala na etapa final, com um gol e uma assistência, além da classe costumeira para abrir o jogo em passes fora do comum.
Foi o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da final da Libertadores, no próximo sábado, contra o Palmeiras.
O Red Bull Bragantino parou nos 45 pontos e pode perder o oitavo lugar com os demais jogos do fim de semana.
Na próxima rodada, o Flamengo visita o Atlético-MG, terça-feira, às 21h30. Já o Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza, quarta-feira, às 19h.
Plata, o retrato da falta de gol
O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, jogou praticamente o tempo todo no campo de ataque. A formação com Plata, Arrascaeta, Cebolinha e Carrascal entregou movimentação e chances de gol. Mas houve momentos em que um camisa 9 com mais apetite fez falta. E isso se sintetiza na figura de Plata, que foi quem mais irritou o torcedor no primeiro tempo.
Foram algumas decisões equivocadas, sobretudo em um contra-ataque raro do Fla em que ele estava com a bola dominada e fazendo um 2 contra 1 ao lado de Arrascaeta. Mas o passe para o uruguaio foi equivocado, e lá se foi uma oportunidade de marcar.
Plata nem voltou para o segundo tempo, de tão mal que tava. Filipe Luís colocou Bruno Henrique logo após intervalo.
Novo pênalti reclamado pelo Fla
Assim como no clássico contra o Fluminense, o Flamengo teve outro lance para reclamar da arbitragem.
Na jogada em questão, Cleiton fez uma defesaça após cabeçada de Varela-o goleiro fez um bom primeiro tempo.
Só que na continuidade da jogada, Jhon Jhon foi com o pé lá em cima para afastar a bola. Ele de fato recua a perna após isolar a bola, só que atinge a cabeça de Cebolinha com canela e tudo. Na área.
O VAR Braulio da Silva Machado não mandou nem que o árbitro Fernando Mendes fosse para revisão à beira do campo.
Solta o Arrascaeta!
Arrascaeta já tinha mostrado no primeiro tempo alguns lances de genialidade. Um drible que deixou marcador sentado, outra finalizaçao perigosa, movimentação muito bem pensada e passes precisos.
Mas no segundo tempo que ele mostrou sua melhor faceta e por que fez falta no clássico passado.
Quando Juninho Capixaba errou passe na saída de bola, Jorginho estava ligado e logo entregou para Arrascaeta na área.
Aí a genialidade cínica do camisa 10 apareceu. Deixou o marcador sentado e bateu de canhota. Cleiton ficou estatelado, estático, sem chance de chegar ou dar uma de Neuer, como brinca a torcida do Fla em jogos contra ele.
Detalhe: na jogada anterior ao primeiro gol do Fla, Rossi evitou em cima da linha o que seria um gol contra involuntário de Danilo.
Cebolinha bem, Jorginho aumenta
Diz-se do jogador "abre latas" aquele capaz de criar espaços na defesa adversária com dribles curtos e eficazes.
Isso define muito bem o estilo de jogo de Everton Cebolinha, sobretudo em mais um jogo inspirado do ponta do Flamengo.
Ele ganhou a posição de Samuel Lino, em baixa, e criou a jogada que gerou o pênalti - agora, sim - marcado para o Flamengo. Depois de dar um drible da vaca no marcador, o cruzamento de Cebolinha foi bloqueado pelo braço aberto de Hurtado. Jorginho não perdeu e fez 2 a 0 para o Flamengo.
BH entra na festa
O Flamengo conseguiu abrir a porteira. Aí, virou passeio.
Aos 26 minutos, Arrasceta, reforçando o dia inspirado, deixou Bruno Henrique na cara do gol. Em contraste com a atuação de Plata, veio uma finalização firme e certeira no campo, completando a festa rubro-negra no Maracanã.
Confortável, o Flamengo poderia ter feito mais gols no segundo tempo. Mas ninguém reclamou de um 3 a 0 que devolve a moral do líder e serve para manter o ritmo rumo ao título.
FICHA TÉCNICA
Flamengo 3 x 0 Red Bull Bragantino
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Data/Hora: 22/11/2025, às 21h30
Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)
Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Braulio da Silva Machado
Cartões amarelos: Varela (FLA); Sasha, Gustavo Marques (RBB)
Gols: Arrascaeta, 4'/2ºT (1-0); Jorginho, 18'/2ºT (2-0); Bruno Henrique, 26'/2ºT (3-0)
Flamengo: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Wallace Yan); Carrascal (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Samuel Lino) e Plata (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.
Red Bull Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon (Fernando); Gustavo Neves (Praxedes), Lucas Barbosa (Laquintana) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini