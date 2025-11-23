Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 74 - 35 - 22 - 8 - 5 - 73 - 23 - 50
2 - Palmeiras - 70 - 35 - 21 - 7 - 7 - 58 - 29 - 29
3 - Cruzeiro - 65 - 34 - 18 - 11 - 5 - 49 - 25 - 24
4 - Mirassol - 60 - 34 - 16 - 12 - 6 - 55 - 34 - 21
5 - Botafogo - 58 - 35 - 16 - 10 - 9 - 50 - 32 - 18
6 - Fluminense - 55 - 35 - 16 - 7 - 12 - 40 - 38 - 2
7 - Bahia - 53 - 34 - 15 - 8 - 11 - 46 - 43 - 3
8 - Bragantino - 45 - 35 - 13 - 6 - 16 - 40 - 53 - (-13)
9 - São Paulo - 45 - 34 - 12 - 9 - 13 - 38 - 39 - (-1)
10 - Corinthians - 45 - 34 - 12 - 9 - 13 - 38 - 39 - (-1)
11 - Atlético-MG - 44 - 34 - 11 - 11 - 12 - 37 - 39 - (-2)
12 - Grêmio - 43 - 35 - 11 - 10 - 14 - 39 - 46 - (-7)
13 - Vasco - 42 - 34 - 12 - 6 - 16 - 50 - 51 - (-1)
14 - Ceará - 42 - 34 - 11 - 9 - 14 - 32 - 32 - 0
15 - Internacional - 40 - 34 - 10 - 10 - 14 - 39 - 47 - (-8)
16 - Santos - 37 - 34 - 9 - 10 - 15 - 35 - 49 - (-14)
17 - Vitória - 36 - 34 - 8 - 12 - 14 - 29 - 47 - (-18)
18 - Fortaleza - 34 - 34 - 8 - 10 - 16 - 37 - 53 - (-16)
19 - Juventude - 33 - 34 - 9 - 6 - 19 - 32 - 62 - (-30)
20 - Sport - 17 - 34 - 2 - 11 - 21 - 27 - 63 - (-36)