SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - O Palmeiras bobeou em sua despedida do Allianz Parque em 2025, só empatou por 0 a 0 diante de um aguerrido Fluminense neste sábado (22) e, com a vitória maiúscula do Flamengo sobre o Bragantino em duelo simultâneo, ficou ainda mais longe do título do Brasileirão.

O resultado deixou a equipe de Abel Ferreira com 70 pontos, quatro a menos em relação ao rubro-negro. Restam três jogos (ou nove pontos) para paulistas e cariocas até o fim da competição. Em meio à disputa, os times se enfrentam na final da Libertadores no sábado que vem.

O Fluminense, por sua vez, chegou aos 55 pontos e está mais perto de garantir uma vaga na Libertadores. O time de Luis Zubeldía ocupa a 6ª posição na classificação.

Os times voltam a atuar no meio da próxima semana. O Palmeiras vai a Porto Alegre encarar o Grêmio na terça, enquanto o Fluminense, dois dias depois, recebe o São Paulo.

Como ficou a parte de cima da tabela?

Flamengo: 74 pontos (35 jogos, 22 vitórias)

Palmeiras: 70 pontos (35 jogos, 21 vitórias)

Despedida amarga

A última noite de Palmeiras em sua casa em 2025 começou com apreensão diante de um Fluminense combativo. Escalado com três volantes e com dois pontas participativos na marcação, o time carioca fechou espaços e, com a bola, conseguiu alcançar a meta defendida por Carlos Miguel -que trabalhou, pelo menos, três vezes

O drama aumentou no 2º tempo, quando o Flamengo empilhou gols no Maracanã e Canobbio acertou a trave do Allianz Parque. As mudanças de Abel, que não demorou para acionar Veiga, Facundo Torres e Felipe Anderson, demoraram para surtir efeito, e a pressão foi ineficiente até o apito final.

Gols e destaques

Aposta nos cruzamentos. Com dificuldade para furar a barreira carioca nos primeiros minutos, o Palmeiras investiu nas bolas alçadas na área para tentar, em vão, gerar perigo até os 15 minutos. Foi assim que Piquerez, pela esquerda, e Khellven, pela direita, animaram os torcedores. Os visitantes, por outro lado, chegaram a partir de uma jogada individual de Serna, que teve finalização desviada.

Flu assusta, e Carlos Miguel aparece. Os três volantes escalados por Zubeldía travaram as ações ofensivas do alviverde, e a marcação apertada surtiu efeito, gerando espaço para investidas do Fluminense. Serna, de fora da área, facilitou a vida de Carlos Miguel em chute que saiu fraco, e Freytes também parou no goleiro rival em batida de perna esquerda.

Fábio, finalmente, trabalha. O Palmeiras conseguiu acertar a meta dos visitantes somente aos 36 minutos, quando Flaco López aplicou uma caneta em contra-ataque iniciado por Carlos Miguel, arrancou com liberdade e arriscou de fora da área. Fábio, atento, mostrou reflexo e espalmou antes de a zaga afastar o perigo.

Abel empurra Palmeiras (enquanto isso, Fla marca). Depois de um 1º tempo de pouca inspiração, os mandantes voltaram dos vestiários com o meia Raphael Veiga no lugar do volante Aníbal Moreno. O clima no Allianz ganhou ainda mais traços de apreensão porque Arrascaeta, no Maracanã, abriu o placar para o Flamengo diante do Bragantino.

Trave e Carlos Miguel barram Canobbio. O Fluminense, ainda compactado, ficou no quase duas vezes com Canobbio. Primeiro, o atacante ganhou na dividida com Gustavo Gómez e carimbou a trave -a bola, caprichosamente, atravessou a linha antes de sair pela linha de fundo. Pouco depois, o uruguaio forçou nova defesa de Carlos Miguel ao receber passe na ponta esquerda da área. Imediatamente, Felipe Anderson e Facundo Torres foram acionados por Abel.

Vitor Roque no quase. Os paulistas tiveram uma ótima chance aos 24 minutos, quando Veiga aproveitou passe errado dos cariocas e lançou em profundidade para Vitor Roque. O camisa 9 dominou, balançou sobre a marcação de Ignácio e caprichou no chute, mas a bola passou ao lado da meta de Fábio.

Pressão final. O Palmeiras se lançou de vez ao ataque e ensaiou uma blitz nos minutos finais, encurralando o Fluminense -e cedendo espaço para contra-ataques de Soteldo e companhia. Veiga até tentou ao cortar de fora para dentro, mas a finalização acabou desviada e saiu em escanteio. O lance foi o último de grande perigo da partida na despedida do Allianz Parque até o ano que vem.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0x0 FLUMINENSE

Data e horário: 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Heber Roberto Lopes

Público: 40.245

Renda: R$ 2.986.721,00

Cartões amarelos: Vitor Roque, Murilo (PAL); Freytes, Bernal (FLU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Veiga), Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Allan (Felipe Anderson) e Sosa (Facundo Torres); Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos (Bernal) e Freytes (Fuentes); Martinelli, Nonato (Hércules) e Lima (Igor Rabello); Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía