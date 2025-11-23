SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer a medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, Carol Solberg comemorou a prisão de Bolsonaro em entrevista ao vivo a um canal de TV da Austrália, onde acontece o torneio.

"É um dia maravilhoso para mim, estou tão feliz", falou Carol. "E também é um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocaram na cadeia o pior presidente de todos os tempos. Bolsonaro está preso e é tão importante que celebremos", disse ela, causando agitação na plateia.

"Estou orgulhosa de carregar essa bandeira agora", continuou Carol, esticando a bandeira do Brasil. "Eu nunca poderia acreditar que teríamos um presidente assim, então, temos que comemorar."

Em seguida, continuou, em português: "Vamos comemorar, galera, Bolsonaro na cadeia, porra!"

ADVERTÊNCIA EM 2020

Em outubro de 2020, a atleta foi punida com uma advertência pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após dizer "fora, Bolsonaro" em entrevista ao vivo ao SporTV.

Inicialmente, a procuradoria do STJD queria multar a atleta em R$ 100 mil e suspendê-la de seis campeonatos, penalidade máxima no tribunal esportivo.

Na época, a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) também emitiu uma nota de repúdio contra a manifestação feita por Carol.

"Eu fui perseguida, julgada e vivi coisas horríveis apenas por me manifestar contra o ex-presidente, por não me calar vendo um genocídio acontecer propositadamente ou ver ele agir como agiu durante uma pandemia", disse ela à Folha em 2023.

