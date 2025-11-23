SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba chega à última rodada da Série B a um empate de conquistar o título, mas o ataque está muito longe de ser o ponto forte da equipe comandada pelo técnico Mozart.

ENTRE OS PIORES

O Coritiba marcou apenas 37 gols na Série B. A média é de só um por jogo, uma vez que foram disputadas 37 rodadas até aqui.

O ataque do Coxa é o quarto pior da Série B, igualado ao do já rebaixado Amazonas. Volta Redonda [24], Botafogo-SP [32] e Paysandu [35] são os únicos que ficam abaixo neste sentido, sendo que todos eles aparecem nas posições inferiores da tabela.

Um recorde se aproxima. O time curitibano caminha para ter o pior ataque de um campeão da Série B desde 2006, quando começou o sistema por pontos corridos. Caso confirme a taça neste domingo (23) e não marque cinco gols, o Coritiba ficará abaixo dos 42 marcados pela campeã Chapecoense em 2020.

O Coritiba marcou mais de dois gols em uma única partida apenas uma vez durante a atual edição da Série B. Na 25ª rodada, o Coxa goleou a Ferroviária por 4 a 0, jogando no Couto Pereira.

Os empates ajudam a explicar. Das 11 igualdades que o Coritiba somou na Série B até aqui, nove tiveram placar zerado. Enquanto isso, seis das 18 vitórias foram por 1 a 0. O mesmo placar se repetiu em quatro das oito derrotas da equipe.

A falta de efetividade adiou o título antecipado no último final de semana. O Coritiba não conseguiu sair do 0 a 0 com o Athletic, em casa. A equipe até garantiu o acesso, sob vaias, mas deixou a confirmação da taça para a última rodada ?há a possibilidade do Athletico-PR, o maior rival, se sagrar campeão.

A falta de gols reflete na tabela dos artilheiros do campeonato. O meio-campista Josué é o maior goleador do Coritiba, com seis tentos anotados ?Pedro Rocha, do Remo, é o líder, com 14. O atacante de ofício do Coxa com mais gols é Gustavo Coutinho, com cinco.

POR OUTRO LADO...

A defesa é a grande aliada do Coritiba nesta campanha. São apenas 22 gols sofridos ao longo de toda a campanha, uma média de 0,59 por jogo.

O goleiro Pedro Morisco é um dos destaques. Criado na base do clube, ele foi titular em 29 jogos até aqui e passou sem ser vazado em 17. Além disso, fez 83 defesas.

O miolo de zaga tem Jacy como destaque. Nomes mais famosos, como Maicon [ex-São Paulo] e Rodrigo Moledo [ex-Internacional] também fazem parte do sistema defensivo.

Ao todo, o Coritiba passou 21 jogos sem ser vazado até aqui. O 22° e último pode ser alcançado neste domingo (23): o time se despede da temporada enfrentando o Amazonas, às 16h30 (de Brasília), fora de casa. O empate garante o título.