RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Desde que Flamengo e Palmeiras confirmaram que se enfrentariam na final da Libertadores, vieram seis rodadas do Brasileiro ?o suficiente para a mudança de mãos na liderança e uma guinada na perspectiva de título a favor do lado rubro-negro.

A semana da final continental começa com o Flamengo quatro pontos à frente do Palmeiras. E, mais do que isso, com moral e bom desempenho a seu favor.

Parte disso envolve duas reuniões que Filipe Luís teve com os jogadores depois da derrota para o Fluminense, quarta-feira passada.

"Esse é o meu trabalho. Passei isso para eles. Entenderam o que foi o jogo contra o Fluminense. Hoje, o time entrou de uma maneira mais limpa, mais leve no campo. E conseguimos a vitória", mencionou o treinador.

Aquela foi a única derrota rubro-negra nesse período de seis jogos. Para além da lambança individual de Rossi e a insegurança do garoto João Victor, a ideia foi trabalhar de forma detalhada quais os erros aconteceram no clássico para que o time voltasse a jogar bem.

Inclusive por causa do retorno de Arrascaeta após a data Fifa, o resultado foi o melhor possível diante do Red Bull Bragantino.

"O treino de sala é muito importante porque, às vezes, dentro de campo a gente não consegue ver os erros. Mas fora de campo a gente consegue ver onde a gente tem que melhorar. Ele conseguiu mostrar isso nesse jogo. A gente conseguiu hoje neutralizar a equipe deles", contou Bruno Henrique, autor de um dos três gols no Maracanã.

Nessa toada de decolagem na fase mais aguda da temporada (após passar pelo Racing), o Flamengo somou quatro vitórias, um empate (São Paulo) e a derrota para o Fluminense. E olha que, antes do jogo na Argentina, o Flamengo tinha perdido para o Fortaleza, no Castelão, em uma atuação para esquecer e que gerou interrogação.

Com isso tudo, o time de Filipe Luís saiu de perseguidor a líder com certa folga, faltando três rodadas para o fim e uma final continental por disputar.

Em contraste, o Palmeiras só venceu os dois primeiros jogos após se classificar para o jogo em Lima. Soma duas derrotas e dois empates em sequência. No pacote dos dois times, uma maratona e desfalques durante a data Fifa.

MELHORA INDIVIDUAL NO FLA

Ao mesmo tempo em que viu algumas falhas individuais (expulsão de Plata, gol dado de presente por Rossi e um jovem zagueiro mal), Filipe Luís conseguiu achar alguns jogadores que subiram de produção para ajudar a levar o Flamengo adiante.

O próprio Bruno Henrique é um caso. Depois da classificação diante do Racing, ele participou de cinco jogos e soma cinco gols. Só passou em branco contra o Fluminense.

E olha que teve julgamento no STJD no meio. Ele só levou R$ 100 mil de multa e ficou livre para seguir jogando, apesar de dar informação privilegiada para que o irmão apostasse em um cartão amarelo dele, em 2023.

"Eu acho que eu não estava mal assim. Eu auxiliei em alguns jogos. Todos jogadores oscilam e eu procurei estar sempre focado no que eu tinha que fazer em campo. Então, nas vezes que eu entrei, na minha visão, vejo que consegui contribuir. Então, agora estou conseguindo contribuir mais. A forma que eu que eu lidei com tudo isso foi estando com a cabeça no lugar e para poder ajudar o Flamengo antes e hoje mais ainda", disse Bruno Henrique.

Outros nomes fortes dessa engrenagem atual do Flamengo são Jorginho, que se recuperou de lesão muscular, e Everton Cebolinha ?sobretudo em um contexto de queda de desempenho e confiança de Samuel Lino.

"Jogou muito bem, deu muita fluidez ao ataque. Esse um contra um dele foi muito incisivo em cima do lateral-direito. Entendeu muito bem o momento de acelerar e não perder a bola. É um cara que chuta de fora da área, tem bom cruzamento, voltou a recuperar sensações como titular, porque vinha há tempo sem ser titular. E eu gosto muito desse sentimento de conquista. Os jogadores conquistam o lugar na equipe em cada treino e em cada jogo, e eu acredito que ele está muito feliz pela partida que fez", disse Filipe Luís sobre Cebolinha.

Agora, o foco passa a ser o Atlético-MG, terça-feira, na Arena MRV. Se o Palmeiras perder do Grêmio e o Fla ganhar lá, a viagem rumo à final da Libertadores será já com o título brasileiro confirmado. A semana começa de forma promissora para o lado rubro-negro da maior rivalidade nacional no momento.