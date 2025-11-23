SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Flamengo, somada ao tropeço do Palmeiras, abriu o caminho para o clube carioca encaminhar o título do Brasileirão. O grito de "é campeão", aliás, pode sair já na próxima rodada, a antepenúltima do torneio.
O Cruzeiro é o outro clube com chances de título, mas são inferiores a 1%. A Raposa encara o Corinthians neste domingo (23), para tentar seguir viva na briga.
O QUE FALTA PARA O FLAMENGO?
O Rubro-Negro será campeão em um dos nove cenários disponíveis para terça-feira. Paulistas e cariocas jogam contra Grêmio e Atlético-MG, respectivamente, a partir das 21h30.
O clube carioca terá o título confirmado se vencer e o Palmeiras perder. Neste caso, o time de Filipe Luís alcança 77 pontos contra 70 do concorrente antes da penúltima rodada, ou seja, com apenas seis pontos em disputa.
Uma vitória do Flamengo, atrelada a empate do Verdão, encaminha o título. O Rubro-Negro ficaria com seis pontos e duas vitórias a mais, porém, ainda poderia ser ultrapassado no saldo de gols. O cenário é improvável, já que os cariocas têm 21 gols a mais no quesito.
Qualquer uma das oito combinações restantes adia a definição do troféu. Um empate dos cariocas, por exemplo, não serve nem se o alviverde perder seu compromisso. Se o rubro-negro perder, a situação pode se reequilibrar caso o rival derrote o Grêmio.
O QUE O PALMEIRAS PRECISA FAZER?
O time de Abel Ferreira necessita tirar quatro pontos do Flamengo dos nove em disputa. Duas derrotas nas próximas três partidas, portanto, eliminam qualquer chance de título ?mesmo se o rubro-negro desperdiçar todos os seus pontos.
Vencer o Grêmio é fundamental para, pelo menos, adiar a decisão. Neste cenário, uma derrota flamenguista para o Atlético-MG derruba a vantagem para apenas um ponto antes da penúltima rodada.
Se não levar os três pontos na Arena do Grêmio, resta torcer para que o Flamengo perca para o Galo. O momento, no entanto, é de buscar o resultado positivo.
E O CRUZEIRO?
A vantagem do líder Flamengo é de nove pontos, ou seja, o Cruzeiro não pode perder se quiser seguir sonhando. O número de vitórias dos cariocas (22 a 18) é insuperável matematicamente.
O triunfo diante do Corinthians, no Mineirão, é o melhor cenário possível. Assim, a Raposa iria a 68 pontos, dois a menos que o Palmeiras. As chances de título, que são de 0,4%, aumentariam.
COMO ESTÁ A TABELA?
1 - Flamengo: 74 pontos (35 jogos, 22 vitórias)
2 - Palmeiras: 70 pontos (35 jogos, 21 vitórias)
3 - Cruzeiro: 65 pontos (34 jogos e 18 vitórias)
CALENDÁRIO DO FLAMENGO
vs Atlético-MG (fora), dia 25/11
vs Ceará (casa), dia 03/12
vs Mirassol (fora), dia 07/12
CALENDÁRIO DO PALMEIRAS
vs Grêmio (fora), dia 25/11
vs Atlético-MG (fora), dia 03/12
vs Ceará (fora), dia 07/12
CALENDÁRIO DO CRUZEIRO
vs Corinthians (casa), dia 23/11
vs Ceará (fora), dia 29/11
vs Botafogo (casa), dia 4/11
vs Santos (fora), dia 7/11