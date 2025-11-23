(UOL/FOLHAPRESS) - O empate do Palmeiras contra o Fluminense, que fez com que o Flamengo abrisse quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileiro, foi o 72º jogo do time alviverde na temporada.

O desgaste físico do ano que tem impactado o elenco nos últimos jogos parece atingir seu ápice no pior momento: a semana da decisão da Libertadores e a reta final do Brasileiro.

JUNTANDO CACOS PARA A DECISÃO

O cansaço foi tema abordado por Piquerez e Abel Ferreira após a partida. O lateral acredita que o desgaste foi o principal para a sequência ruim dos últimos quatros jogos ?sem nenhuma vitória? enquanto o comandante crê que a questão atrapalhou a criação de jogadas da equipe.

"Acho que é um pouco da parte física. Estamos no final de um ano que foi atípico, que teve o Mundial de Clubes ainda no meio. Temos uma sequência de 72 jogos no ano, não sei se é o campeonato que tem mais jogos no mundo. Obviamente estamos sentindo esse desgaste físico, mas não é desculpa", disse Joaquín Piquerez.

"Desde que começou o ano, não há tempo para respirar e descansar, acho que a falta de energia é bem evidente. Não é porque eles não tentem. Nota-se perfeitamente que estamos tentando, mas sem ser criativos. [...] Foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada", afirma Abel Ferreira.

Para o confronto, Abel não pôde contar os lesionados Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton, além do suspenso Andreas Pereira, o que prejudicou a criação do time. O ataque foi pouco abastecido sem Andreas, que tem atuado intensamente na criação, e as principais chances foram criadas de lances individuais de Vitor Roque e Flaco Lópe. A intensidade comum do time também não apareceu.

FOCO NA SEMANA MAIS IMPORTANTE DO ANO

Com o empate, Abel jogou a toalha e indicou que o Flamengo será campeão brasileiro. O principal argumento do técnico foi o curto espaço de tempo que o Palmeiras terá para descansar após a final da Libertadores.

A decisão de sábado, em Lima, passa a ser o jogo mais importante do Palmeiras no ano. A preparação durante a semana ? que ainda terá o confronto contra o Grêmio, na terça ?será de correções.

"Tivemos quatro jogos nos quais não conseguimos ganhar então, de fato, estamos fazendo algo que não está certo e temos que reverter isso para a final do sábado, que é a semana mais importante do ano", disse Piquerez.

"Temos que canalizar nossa energia para o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue" - Abel Ferreira.