SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "quarteto mágico" do São Paulo, formado por Lucas, Oscar, Luciano e Calleri, até chegou a empolgar o torcedor no começo do ano, mas ruiu ao longo da temporada. Um dos integrantes do grupo, no entanto, destoou do restante dos companheiros.

LUCIANO, O CONSTANTE

Luciano é o jogador de linha que mais atuou pelo Tricolor em 2025: ele acumula 53 jogos e só fica atrás do goleiro Rafael, que soma 56 partidas. Enzo Díaz (52), Alisson (49) e Arboleda (49) fecham o top 5.

Os números do camisa 10 são bem superiores em relação a Lucas, Oscar e Calleri. Os três sofreram com lesões e viraram desfalques frequentes da equipe.

Lucas e Calleri acumularam problemas no joelho, enquanto Oscar conviveu com dores musculares e uma fratura na vértebra. Na semana passada, a situação do meia se agravou diante de um problema cardíaco que pode até encerrar sua carreira.

Os problemas envolvendo o trio fizeram o quarteto praticamente não atuar junto na temporada: foram apenas oito partidas, todas válidas pelo Paulistão. O número representa 12,9% das 62 partidas do São Paulo em 2025.

A regularidade ajudou Luciano a tornar-se artilheiro do time na temporada. Ele tem 15 gols no ano, um a mais em relação a André Silva, que também está machucado.

O camisa 10 comprovou sua constância ao engatar uma sequência de três partidas sem ser substituído. Contra Flamengo, Bragantino e Corinthians, Luciano atuou durante os 90 minutos e chegou a balançar as redes em uma oportunidade.

Ele deve ser titular novamente contra o Juventude na tarde deste domingo (23). O duelo será realizado na Vila Belmiro, já que o Morumbis é palco de shows, e é válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

OS NÚMEROS DO QUARTETO

Luciano, 32 anos - 53 jogos e 15 gols

Lucas, 33 anos - 26 jogos e 5 gols

Oscar, 34 anos - 21 jogos e 2 gols

Calleri, 32 anos - 18 jogos e 3 gols