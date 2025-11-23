SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo e o Lanús garantiram suas classificações para a Libertadores de 2026 no último sábado (22). Os brasileiros venceram o Grêmio e cravaram a vaga no G7 do Brasileirão de maneira antecipada, enquanto os argentinos conquistaram o título da Sul-Americana após vitória nos pênaltis sobre o Atlético-MG.
AINDA TEM VAGA (MAS NÃO MUITAS)
Até agora, 30 times já estão garantidos entre os 47 que disputarão o torneio ? a lista completa inclui clubes que vão disputar a fase preliminar do torneio continental.
Cinco deles são brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Os dois primeiros da lista, aliás, disputarão a final da atual edição da Libertadores no sábado.
O país ainda terá mais três clubes participantes. Dois deles sairão da classificação do Brasileirão, enquanto a última vaga ficará para o vencedor da Copa do Brasil, que está na semifinal.
VEJA OS CLASSIFICADOS ATÉ O MOMENTO
Argentina
Argentinos Juniors
Boca Juniors
Independiente Rivadavia
Lanús
Platense
Rosario Central
Brasil
Botafogo
Cruzeiro
Flamengo
Mirassol
Palmeiras
Bolívia
Always Ready
Chile
Coquimbo Unido
Colômbia
Santa Fe
Equador
Del Valle
Paraguai
2 de Mayo
Cerro Porteño
Guaraní
Libertad
Peru
Alianza Lima
Cusco
Sporting Cristal
Universitario
Uruguai
Juventud
Liverpool
Nacional
Peñarol
Venezuela
Carabobo
Deportivo La Guaira
Universidad Central