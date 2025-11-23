SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo e o Lanús garantiram suas classificações para a Libertadores de 2026 no último sábado (22). Os brasileiros venceram o Grêmio e cravaram a vaga no G7 do Brasileirão de maneira antecipada, enquanto os argentinos conquistaram o título da Sul-Americana após vitória nos pênaltis sobre o Atlético-MG.

AINDA TEM VAGA (MAS NÃO MUITAS)

Até agora, 30 times já estão garantidos entre os 47 que disputarão o torneio ? a lista completa inclui clubes que vão disputar a fase preliminar do torneio continental.

Cinco deles são brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Os dois primeiros da lista, aliás, disputarão a final da atual edição da Libertadores no sábado.

O país ainda terá mais três clubes participantes. Dois deles sairão da classificação do Brasileirão, enquanto a última vaga ficará para o vencedor da Copa do Brasil, que está na semifinal.

VEJA OS CLASSIFICADOS ATÉ O MOMENTO

Argentina

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Brasil

Botafogo

Cruzeiro

Flamengo

Mirassol

Palmeiras

Bolívia

Always Ready

Chile

Coquimbo Unido

Colômbia

Santa Fe

Equador

Del Valle

Paraguai

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guaraní

Libertad

Peru

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitario

Uruguai

Juventud

Liverpool

Nacional

Peñarol

Venezuela

Carabobo

Deportivo La Guaira

Universidad Central