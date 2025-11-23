SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca concorre ao prêmio "Breakthrough of the Year" da ATP, que coroa o tenista de maior evolução da temporada. Outros três atletas estão na disputa: Jack Draper, da Grã-Bretanha, Jakub Mensik, da República Tcheca, e Valentin Vacherot, de Mônaco.

Fonseca ganhou 121 posições no ranking em 2025 e conquistou dois títulos de expressão: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. Em Grand Slams, o brasileiro acumulou seis vitórias.

Veja abaixo o que os rivais do brasileiro fizeram em 2025.

JACK DRAPER: SÓ A LESÃO PAROU

O britânico teve um 2025 de arrepiar até entrar no departamento médico. Ele acumulou 30 vitórias e apenas nove derrotas na temporada, incluindo o título no Masters 1000 de Indian Wells.

Draper também chegou na decisão do Masters 1000 de Madri, mas perdeu para o norueguês Casper Ruud.

Em setembro, ele encerrou a temporada por conta de uma lesão no ombro. O tenista também teve outros problemas físicos em 2025, como no quadril e nas costas. Ele é o 10º colocado no ranking.

O ano, no entanto, deve ser celebrado. Draper se tornou o quarto britânico a atingir o top-5 do ranking da ATP e teve vitórias importantes contra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

O que joga contra Draper no prêmio é que, em 2024, ele já tinha aparecido no top-30, chegou a semifinal de Grand Slam, disputou as Olimpíadas e conquistou dois títulos de expressão.

MENSIK CONQUISTOU UM FEITO PARA POUCOS

O tenista tcheco de 20 anos começou o ano no top-50 com boas expectativas, mas conseguiu excedê-las com um início de 2025 excelente. Logo no Australian Open, eliminou Casper Ruud na segunda rodada. A queda na jornada seguinte não desanimou.

O Masters 1000 de Miami foi a grande consagração. Mensik conseguiu eliminar nomes como Draper, Machac e Fils nas primeiras rodadas, para chegar à sua primeira semifinal de um torneio de tanto peso.

Mensik venceu o quarto colocado do ranking, Taylor Fritz, e, na decisão, derrotou simplesmente Novak Djokovic. A partir dali, ele se estabilizou entre os 20 melhores, onde permanece desde então.

Ao todo, o tcheco conquistou 32 vitórias e foi derrotado 20 vezes na temporada. Ele é o 19º do ranking atualmente.

VACHEROT: A MAIOR SURPRESA DE 2025

Valentin Vacherot começou o ano fora dos 200 melhores do mundo e, no momento, ocupa a 31ª posição. Ele foi a maior surpresa da temporada.

O monegasco conquistou o Masters 1000 de Xangai como o 204º do mundo após vir do qualificatório.

Na campanha histórica, Vacherot derrotou nomes como Holger Rune e Djokovic. A final foi vencida em cima do próprio primo, o francês Arthur Rinderknech.

Ele também teve campanha de destaque no Masters de Paris, onde chegou às quartas de final. É o tenista da lista com o maior salto de posições no ranking.