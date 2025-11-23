SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estreante na atual edição da Série B, o Athletic, clube que pertence a Thássilo Soares, agente de Vini Jr, chega à última rodada lutando contra a queda.

DRAMA ATÉ O FIM

O Athletic é o atual 15° colocado e tem um ponto a mais que a Ferroviária, que abre o Z4. O Botafogo-SP aparece entre eles.

Uma vitória contra o já rebaixado Paysandu, em casa, livra o Athletic da queda. Empate ou derrota farão a equipe mineira ter de torcer para que um dos outros dois rivais tropece na rodada.

O clube de São João del Rei tem Thássilo Soares, um dos agentes de Vini Jr, como maior proprietário de sua SAF. Ele detém 63,5% das ações da equipe mineira, compradas inicialmente em fevereiro e ampliadas em maio. Antes, o clube já era uma Sociedade Anônima do Futebol, e a venda virou caso de Justiça.

A campanha na Série B é acidentada desde o início. O Athletic perdeu nove dos seus primeiros 11 jogos na competição. O desempenho ruim no torneio nacional levou à demissão do técnico Roger Silva.

A "internacionalização" veio na janela do meio do ano. O clube anunciou o técnico português Rui Duarte e investiu em reforços estrangeiros. Entre eles, chegaram os portugueses Ronaldo Tavares e Francisco Geraldes, além do cabo-verdiano Alessio da Cruz.

A melhor sequência do time aconteceu pouco depois das mudanças, entre os meses de julho e agosto. O Athletic conseguiu uma invencibilidade de seis jogos [três vitórias e três empates].

O time voltou a patinar e só conseguiu respirar graças ao desempenho nas últimas duas rodadas. A equipe venceu um confronto direto contra a Ferroviária por 2 a 1, em jogo polêmico, e segurou o 0 a 0 com o líder Coritiba, fora de casa. Os quatro pontos conquistados tiraram e fizeram o Athletic chegar à última rodada fora do Z4 e dependendo apenas de si.

O Athletic vive ascensão nos últimos anos. A equipe chegou à elite do Campeonato Mineiro em 2021 ? três anos após voltar ao futebol profissional ?e começou a escalada no Brasileirão em 2023, subindo desde a Série D até a Série B. O clube conquistou dois títulos mineiros do interior e duas Taças Inconfidência, além de uma Recopa Mineira no período.

*

CENÁRIOS PARA NÃO CAIR

- Vitória sobre o Paysandu

- Empate + tropeço de Botafogo-SP ou Ferroviária

- Derrota + derrota de Botafogo-SP ou tropeço da Ferroviária

JOGOS DA BRIGA CONTRA O REBAIXAMENTO*

Athletic x Paysandu

Botafogo-SP x Avaí

Operário x Ferroviária

* Todos os jogos hoje, às 16h30 (de Brasília)

COMO ESTÁ A TABELA

15° - Athletic - 41 pontos (11 vitórias)

16° - Botafogo-SP - 41 pontos (10 vitórias)

17° - Ferroviária - 40 pontos (8 vitórias)