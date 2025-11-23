SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2025 não terá um G9. Assim como na edição anterior, a derrota de um time mineiro na final da Copa Sul-Americana minou as chances dos que sonham com uma vaga na Libertadores.

EMOÇÃO ATÉ O FIM

A possibilidade acabou com a queda do Atlético-MG para o Lanús, nos pênaltis, em Assunção. Agora, o Galo, 11º colocado com 44 pontos, tentará uma vaga via liga nacional.

O G7 já está confirmado. Flamengo e Palmeiras, os dois principais postulantes ao título, também disputarão a final da Libertadores. Um deles ganhará vaga direta na edição de 2026 por ser o campeão.

O G8 também pode acontecer, a depender do vencedor da Copa do Brasil. Cruzeiro e Fluminense estão nas semifinais e também integram os sete primeiros colocados. Se algum deles vencer o mata-mata, abre mais uma vaga na Libertadores.

Os adversários dos citados serão Corinthians e Vasco. O Timão é o 10º, com 45 pontos, enquanto o Vasco ocupa a 13ª posição, com dois a menos.

As sete vagas garantidas, no momento, via Brasileirão, estão bem encaminhadas. O Bahia é o último time na zona de classificação, mas tem oito pontos de vantagem para o Red Bull Bragantino, oitavo colocado, com um jogo a menos.

Se abrir o G-8, contudo, a briga será acirrada. Bragantino, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG, Grêmio, Vasco e Ceará estão separados por apenas três pontos.

A 35ª rodada ainda não acabou, e diversos clubes envolvidos na luta por Libertadores ainda jogam. É o caso de São Paulo, Corinthians e Vasco, por exemplo.

CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES VIA BRASILEIRÃO

Flamengo: 100% - 74 pontos

Palmeiras: 100% - 70 pontos

Cruzeiro: 100% - 65 pontos*

Mirassol: 100% - 60 pontos*

Botafogo: 100% - 58 pontos

Fluminense: 99,2% - 55 pontos

Bahia: 96,9% - 53 pontos*

São Paulo: 1,9% - 45 pontos*

Corinthians: 1,3% - 45 pontos*

Atlético-MG: 0,29% - 44 pontos*

Red Bull Bragantino: 0,21% - 45 pontos

Vasco: 0,19% - 42 pontos*

Ceará: 0,009% - 42 pontos*