SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino na noite deste sábado (22) deixou o Flamengo de cara para o gol: se passar pelo Atlético-MG na próxima terça (25), e o Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro, não pontuar diante do Grêmio, o time rubro-negro se sagrará campeão do torneio nacional pela nona vez.

Um sucesso em Belo Horizonte na terça, na Arena MRV, às 21h30, levaria a equipe carioca a abrir sete pontos de vantagem sobre os rivais paulistanos, restando apenas seis pontos em disputa nas duas rodadas finais. Hoje, o Flamengo conta 74 pontos, e o Palmeiras, 70.

Qualquer outra combinação de resultados das duas equipes adiaria a decisão para a semana seguinte, quando, na quarta-feira (3), será a vez do time alviverde encarar o Atlético-MG, enquanto os rubro-negros jogam com o Ceará.

Antes da penúltima rodada do Brasileiro, porém, Flamengo e Palmeiras disputam a final da Copa Libertadores, em Lima, no Peru, no sábado (29).

A equipe de Abel Ferreira continuará precisando contar com tropeços do adversário para voltar ao topo da tabela do nacional, e terá que reverter a atual má fase, com quatro partidas sem vitórias, desde que bateu o Santos em 6 de novembro.

Neste sábado, ficou no 0 a 0 com o Fluminense no Allianz Parque, mesmo resultado do encontro com o Vitória, na quarta-feira (19). Nas duas partidas anteriores, perdeu para o Santos, por 1 a 0, no dia 15, e para o Mirassol, por 2 a 1, no dia 9.

O técnico português indicou, após o empate com o Fluminense, ter perdido as esperanças de conquistar o Brasileiro. "Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue", afirmou a jornalistas.

Já Filipe Luís, treinador do Flamengo, elogiou a força psicológica de sua equipe, que havia perdido para o Fluminense na quarta (19), por 2 a 1, e evitou alimentar expectativas sobre as próximas duas partidas.

"Só penso unicamente no jogo contra o Atlético-MG daqui para frente. Sou muito racional, penso dia a dia, no que estou no controle. Está longe ainda, não é o próximo jogo, a final. Então, só penso em vencer o Atlético-MG."

O Flamengo vem ocupando a liderança da tabela na maior parte da temporada ?26 das 37 rodadas até aqui? e soma 22 vitórias, 8 empates e 5 derrotas no campeonato. O Palmeiras, por sua vez, foi o primeiro por oito rodadas, e conta 21 vitórias, 7 empates e 7 derrotas.

A rodada da Série B deste domingo define as equipes que subirão à primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

RIVALIDADE DA DÉCADA

O confronto do próximo sábado na Libertadores reforça a rivalidade que marca a década do futebol brasileiro e reedita a final de 2021, vencida pela equipe paulista pelo placar de 2 a 1, em partida disputada no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.

Nos confrontos de 2025, a equipe carioca leva vantagem sobre a paulistana, com duas vitórias em dois jogos pelo Campeonato Brasileiro.

No embate pelo primeiro turno, no Allianz Parque, o Flamengo conseguiu a vitória fora de casa, superando o Palmeiras por 2 a 0.

O reencontro no Brasileirão aconteceu no último dia 19 de outubro, no Maracanã. O Flamengo venceu novamente, desta vez por 3 a 2.