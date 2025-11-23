1. Lando Norris (GBR, McLaren) - 390
2. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 366
3. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 366
4. George Russell (GBR, Mercedes) - 294
5. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 226
6. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 152
7. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 137
8. Alexander Albon (TAI, Williams) - 73
9. Isack Hadjar (FRA, Racing Bulls) - 51
10. Nico Hulkenberg (ALE, Kick Sauber) - 49
11. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 48
12. Oliver Bearman (GBR, Haas F1 Team) - 41
13. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 40
14. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 36
15. Esteban Ocon (FRA, Haas F1 Team) - 32
16. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 32
17. Yuki Tsunoda (JAP, Red Bull Racing) - 28
18. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 22
19. Gabriel Bortoleto (BRA, Kick Sauber) - 19
20. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 0
21. Jack Doohan (AUS, Alpine) - 0
MUNDIAL DE CONSTRUTORES
1. McLaren - 756
2. Mercedes - 431
3. Red Bull Racing - 391
4. Ferrari - 378
5. Williams - 121
6. Racing Bulls - 90
7. Haas F1 Team - 73
8. Aston Martin - 72
9. Kick Sauber - 68
10. Alpine - 22
PONTUAÇÃO
1º lugar - 25 pontos
2º lugar - 18 pontos
3º lugar - 15 pontos
4º lugar - 12 pontos
5º lugar - 10 pontos
6º lugar - 8 pontos
7º lugar - 6 pontos
8º lugar - 4 pontos
9º lugar - 2 pontos
10º lugar - 1 ponto
Volta mais rápida - 1 ponto (caso termine entre os dez primeiros)
CALENDÁRIO
16/03
Austrália - Melbourne
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
23/03
China - Xangai
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
06/04
Japão - Suzuka
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
13/04
Bahrein - Sakhir
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
20/04
Arábia Saudita - Jeddah
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
04/05
Miami - Miami
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
18/05
Emilia-Romagna - Imola
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
25/05
Mônaco - Mônaco
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
01/06
Espanha - Barcelona-Catalunha
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
15/06
Canadá - Gilles Villeneuve
Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)
Pole: George Russell (GBR, Mercedes)
29/06
Áustria - Spielberg
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
06/07
Inglaterra - Silverstone
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
28/07
Bélgica - Spa-Francorchamps
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
27/07
Hungria - Hungaroring
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Charles Leclerc (MON, Ferrari)
31/08
Holanda - Zandvoort
Vencedor: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
Pole: Oscar Piastri (AUS, McLaren Mercedes)
07/09
Itália - Monza
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
21/09
Azerbaijão - Baku
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
05/10
Singapura - Marina Bay
Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)
Pole: George Russell (GBR, Mercedes)
19/10
Estados Unidos - Austin
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
26/10
México - Cidade do México
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
09/11
São Paulo - Interlagos
Vencedor: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
22/11
Las Vegas - Las Vegas
Vencedor: Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing Honda RBPT)
Pole: Lando Norris (GBR, McLaren Mercedes)
*GP no sábado, no horário local.
30/11
Qatar - Lusail
Vencedor:
Pole:
07/12
Abu Dhabi - Yas Marina
Vencedor:
Pole: