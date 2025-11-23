(UOL/FOLHAPRESS) - A espera finalmente acabou. Seis anos após sua última vitória em um evento da WSL, Jadson André voltou ao topo do pódio neste domingo ao conquistar o título da quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe, realizada em Guarapari, na Praia d'Ulé ?a primeira vez que o Espírito Santo recebeu uma competição oficial da liga.

O potiguar, que não vencia desde 2019, quando superou Yago Dora na final em Fernando de Noronha, reencontrou seu caminho em um evento crucial para o ranking sul-americano. Por ser um QS 4,000, a etapa

distribuía uma pontuação decisiva na corrida por vagas no Challenger Series, a porta de entrada para a elite mundial.

O QUE ACONTECEU

Jadson construiu sua campanha com solidez e experiência. Nas semifinais, passou por Gabriel Klaussner por apenas 0,20, em uma bateria apertada que exigiu frieza no minuto final.

Na decisão, encarou Rodrigo Saldanha em um duelo equilibrado do início ao fim. A virada veio na última onda, quando o potiguar encaixou as melhores manobras da bateria e selou uma vitória emocionante na Praia d'Ulé.

Agradeço a Deus, sem ele eu não estaria aqui! Ele que me guiou até essa final e me deu inteligência suficiente para todas as decisões corretas e vencer esse campeonato. Só vim duas vezes aqui em toda minha vida. A primeira em 2007, quando fui campeão brasileiro por estado, e eu fui campeão brasileiro júnior e open. E quase 20 anos depois, voltei aqui para vencer essa etapa do QS, com atletas excelentes. Sabia que eles eram favoritos, por causa do vento. Tive que usar da experiência para vencer essa final Jadson André

Com a vitória, Jadson André subiu na tabela e agora ocupa a 10ª posição no ranking, somando 8.052 pontos. O resultado o mantém vivo na disputa por uma vaga no Challenger Series ? apenas os sete melhores ao fim da temporada garantem acesso à segunda divisão da WSL.

LAURA EM ALTA

No feminino, Laura Raupp confirmou a grande fase e ficou com o título após superar Isabelle Nalu na semifinal e derrotar Silvana Lima na final com 11,13 pontos.

A catarinense, que recentemente se consagrou campeã brasileira, também assumiu a liderança do ranking sul-americano, chegando a 18.240 pontos e ultrapassando Tainá Hinckel, agora vice-líder.

Estou muito feliz de vencer essa etapa, que foi a minha última do ano, não teria como finalizar de melhor maneira. Agora liderar o sul-americano é muito louco, acho que resiliência e constância me fazem ser a atleta que eu sou Laura Raupp

Laura vive uma fase especial: além do domínio nacional e regional, está bem posicionada no ranking do Challenger Series e tem grandes chances de garantir vaga na elite mundial de 2026 ? faltam ainda duas etapas, em Pipeline (Havaí), no fim de janeiro, e Newcastle (Austrália), em março.