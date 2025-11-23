SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil vai enfrentar o Canadá no qualificatório da Copa Davis 2026. Os jogos serão disputados longe em solo canadense, e João Fonseca, principal nome do tênis nacional, deve ter um desafio importantíssimo no duelo.

Em sorteio realizado neste domingo (23), ficou definido que o Canadá será o adversário do Brasil. Os jogos serão disputados nos dias 6, 7 ou 8 de fevereiro de 2026.

As equipes ainda não foram convocadas para a Copa Davis. Os chamados devem acontecer só quando o duelo se aproximar, ou seja, já em 2026.

João Fonseca deve ser um dos nomes a representar o Brasil. Atual 24º do ranking mundial, o brasileiro venceu Stefanos Tsitsipas em solo grego em duelo Brasil x Grécia na Davis deste ano.

O principal nome do Canadá é Félix Auger-Aliassime, quinto colocado no ranking da ATP e que vem no melhor momento da carreira.

O Canadá também conta com Denis Shapovalov como provável convocado. O tenista está uma posição à frente de Fonseca no ranking, mas já foi top-10. O brasileiro, contudo, já o derrotou em duas oportunidades neste ano.